Konservativ efter anklager: Jeg er ikke konspirationsteoretiker!

Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, bliver beskyldt for at have en hat af sølvpapir efter insinuerende tweet

Kritikken hagler ned over de konservatives sundhedsordfører Per Larsen, der bliver beskyldt for at gå med både sølvpapirshat og dyrke konspirationsteorier.

Det sker efter, at han på Twitter har skrevet:

- Jeg kommer lige med et vovet bud: Kunne det tænkes, at minkkommisionen kommer med deres beretning den 30 juni - altså i dagene hvor hele nyhedsfladen er plastret til med Tour de France-start i Danmark?

Ministerharme

Minkkommissionen står til snart at skulle aflevere sin beretning om sagen, hvor alle mink i Danmark blev slået ned, uden at loven var på plads, da beslutningen blev truffet og meldt ud.

Kommissionen er dog nedsat af Folketinget og er uafhængig.

Derfor kan Per Larsens tweet læses sådan, at han mener, at kommissionen trods sin uafhængighed koordinerer med regeringen for at mindske de eventuelle konsekvenser af dens beretning.

Det har fået særligt socialdemokrater op i det røde felt:

- Alt for store dele af det borgerlige Danmark er blevet hjemsted for konspirationsteoretikere. Hvor er det dog trist, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på Twitter mens skatteminister Jeppe Bruus skriver:

- Har du snakket med Mai Mercado (gruppeformand for konservative red.) om den konspiration?

Begrundet mistanke

Nordjyden Per Larsen afviser fuldkomment, at han skulle excellere i konspirationsteorier om gedulgt samarbejde mellem en uafhængig kommission og regeringen.

- Jeg insinuerer på ingen måde, at de koordinerer. Jeg har fuld tillid til den kommission, der er nedsat, siger han til Ekstra Bladet.

Fuld tillid har han dog ikke til regeringens ageren. Og han har, hvad han kalder en begrundet mistanke om, at regeringen forsøger at trække rapporten i halen.

De involverede ministre skal nemlig svare kommissionen, inden den kan aflevere sin rapport. Og trækker de de svar i halen, kan de teoretisk set skubbe rapportens udkomme til den 30. juni.

- Man må bare sige, at denne her regering har været ualmindeligt dygtig til at styre kommunikation og presse. Så man har god grund til at mistænke, at hvis rapporten går regeringen imod, så vil de trække den så længe så muligt, så der er Tour de France og alle er gået på sommerferie, siger Per Larsen og fortsætter:

- Det har intet med konspirationer at gøre.