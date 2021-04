Konservativ finansmand bliver ny præsident i Ecuador

Den konservative finansmand Guillermo Lasso har vundet søndagens anden og afgørende runde af Ecuadors præsidentvalg foran den venstreorienterede Andrés Arauz.

Ifølge tal fra landets valgkommission har Lasso sikret sig 52,5 procent af stemmerne mod Arauz' 47,5 procent, efter at næsten alle stemmerne er talt op.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

36-årige Andrés Arauz har erkendt sit nederlag. I en tale til sine tilhængere siger han, at han vil ringe og lykønske Lasso.

Samtidig har 65-årige Guillermo Lasso udråbt selv sig som sejrherre.

- Dette er en dag, hvor alle ecuadorianere har truffet et valg omkring deres fremtid. De har brugt deres stemme til at udtrykke behovet for forandring og et ønske om bedre tider, siger Lasso til et arrangement, mens tilhængere råber 'præsident Lasso'.

Lassos sejr vil blive hilst velkommen af udenlandske investorer, der var nervøse over udsigten til Andrés Arauz' løfter om øgede udgifter til sociale ydelser.

Valget af en ny præsident i Ecuador falder sammen med en dyb økonomisk krise i landet forårsaget af et fald i olieprisen samt coronapandemien.

Pandemien har skubbet en tredjedel af befolkningen på godt 17 millioner mennesker ud i fattigdom og efterladt en halv million mennesker arbejdsløse.

Landets bruttonationalprodukt (bnp) faldt ifølge nyhedsbureauet AFP med 11 procent i 2020.

Under valgkampen har Lasso sagt, at han står for en liberal økonomisk kurs, og at han vil skabe job og tiltrække udenlandske investorer.

Imens har Andrés Arauz sagt, at han vil sætte en stopper for den nedskæringspolitik, som Den Internationale Valutafond (IMF) kræver.

Guillermo Lasso overtager præsidentposten efter Lenín Moreno, som ikke søgte genvalg. Han bliver indsat 24. maj.