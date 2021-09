Danmark fortjener en forsvarsminister, som vi kan stole på, og som står ved sit ansvar.

Sådan lyder det i en kommentar på berlingske.dk, som Konservatives udenrigsordfører Marcus Knuth og forsvarsordfører Niels Flemming Hansen står bag.

- Det går ikke længere med Trine Bramsen som forsvarsminister, skriver de og fremhæver flere kritikpunkter, som ifølge dem bør koste Bramsen ministerposten.

Kritik af sæltur

Blandt andet kritiserer de ministeren for at tage til vælgermøde og tale om sæler, på den selvsamme dag som Kabul faldt i hænderne på Taliban.

- Man skulle nærmest tro, at Trine Bramsen ikke forstår, hvor meget vores danske soldater og civile har ofret i Afghanistan gennem de seneste 20 år, skriver Knuth og Hansen.

Marcus Knuth kræver forsvarsministerens afgang. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Flere kritiske røster

Angrebet fra de konservative folketingsmedlemmer er det seneste i rækken af flere kritiske røster.

Efter Ekstra Bladets artikel om sæl-sagen lød det således fra Venstres Jan E. Jørgensen:

- Jeg er chokeret over, at hun har tid til at kigge på sæler og feste på Ærø, mens jorden brænder i Afghanistan. Og jeg er dybt forundret over, at hun har lyst i den tragiske situation, der udspiller sig.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, kaldte forsvarsministerens ageren for 'dybt pinlig'.

Deltog i alle møder

To dage før folkemødet på Ærø - mens situationen i Afghanistan udviklede sig med lynets hast - var Trine Bramsen til koncert og lagde et billede op på Facebook, hvor hun var flankeret af statsminister Mette Frederiksen.

'Endelig kan vi gå til koncert igen,' lød det muntert fra forsvarsministeren, mens Taliban med hastige skridt nærmede sig Kabul og magtovertagelsen i landet.

Artiklen fortsætter under videoen...

Konservative kræver Bramsens afgang Kristian Brårud spørger, hvornår det går op for Trine Bramsen, Mette Frederiksen og Jeppe Kofod, at danskeres og lokalt ansattes liv var i fare i Afghanistan

Selv svarede hun på kritikken, der opstod i kølvandet på hendes deltagelse i de to arrangementer, ved at forsikre, at hun havde deltaget i alle møder omkring den eskalerende situation i Afghanistan.

'Jeg kan bekræfte, at jeg har deltaget i alle møder og beslutninger hen over weekenden og ugerne op til,' lød det blandt andet i en skriftlig kommentar fra Trine Bramsen til Ekstra Bladet.

K: Vi har fået nok

Men det er altså ikke nok, mener de to konservative profiler.

- Det er på tide, at et bredt flertal af partier siger tak og farvel til Trine Bramsen som forsvarsminister. Det gælder også Mette Frederiksens støttepartier. Vi har i hvert fald fået nok, skriver Marcus Knuth og Niels Flemming Hansen.

S-ordfører: En uværdig klapjagt

Den kritik giver Jeppe Bruus, som er politisk ordfører for Socialdemokratiet, dog ikke meget for.

- Jeg synes sådan set, at de skulle holde inde. De er ude i en klapjagt, der er uværdig. Jeg oplever desværre, at De Konservative har meget travlt under den her evakuering med at skyde løs, siger Jeppe Bruus til Ritzau.

Han tilføjer, at turen til Ærø er 'i småtingsafdelingen i forhold til at rasle med sablen omkring ministerafgang' og pointerer samtidig, at evakueringen er sket under ekstremt vanskelige vilkår, men 'faktisk er gået godt'.