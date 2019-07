Konservative står til absolut flertal ved græsk valg

Det konservative parti Nyt Demokrati står til sejr ved Grækenlands valg søndag. Det viser valgstedsmålinger lavet i fællesskab for de private og offentlige tv-stationer.

Partiet får mellem 38 og 42 procent af stemmerne. Det svarer til et absolut flertal på mellem 155 og 167 af de i alt 300 pladser i parlamentet.

Det venstreorienterede nuværende regeringsparti Syriza står til mellem 26,5 og 30,5 procent. Det viser målingerne ifølge nyhedsbureauet Reuters og den græske netavis Kathimerini.

Meningsmålinger forud for søndagens valg gav Nyt Demokrati og partiets leder, Kyriakos Mitsotakis, et forspring på omkring ti procentpoint over Syriza og partiets leder, premierminister Alexis Tsipras.