Konspirationsteoretikere går amok over Trump-tweet: Tror på skjult besked

Da Trump-parret meddelte på Twitter, at de er smittet med coronavirus, gav det anledning til alverdens konspirationsteorier - både for og imod Trump

Ikke længe efter at den amerikanske præsident Donald Trump havde skrevet på Twitter, at han og hans kone, Melania Trump, var smittet med coronavirus, begyndte de første konspirationsteorier at flyve.

Særligt er Twitter-brugerne skeptiske over for ægtheden af hans udmelding.

'Jeg venter stadig på bekræftelse fra en tredje part. De lyver om ALT. Min mavefornemmelse siger mig, at jeg skal være skeptisk, det her er en eller anden skør 'kampagnestrategi',' skriver en bruger.

I et svar til den kommentar skriver en anden bruger:

'At lade som om, at han er syg, er den eneste måde, han kan komme uden om flere debatter og undgå at tabe ansigt.'

'Og så er det en bonus, at han 'beviser', at det bare er en mild forkølelse, når han ikke bliver alvorligt syg. Det er en vanvittig strategi, der kan være deres sidste håb.'

Nogle mener også, at det er et pr-stunt for at fjerne opmærksomheden fra New York Times' nye afsløringer af Trumps skattepapirer, der viser, at han har betalt meget lidt eller ingen skat de seneste 15 år.

Trump vil arrestere Hillary

Også QAnon-tilhængere tror, at meddelelsen om, at Trump skulle være smittet med coronavirus, er en løgn.

De tror, at præsidenten bruger virussen som et dække for at arrestere Hillary Clinton, skriver netmediet Vice.

QAnon-bevægelsen tror nemlig generelt, at covid-19-pandemien er en løgn lavet for at aflede opmærksomheden væk fra en satanistisk pædofiliring, som blandt andre Hillary Clinton, andre demokrater og en stor del af toppen i Hollywood er en del af.

Tror på skjult besked i tweet

Særligt bider de mærke i, at ordet 'together' ('sammen' på dansk, red.) står i versaler, og at det kan læses som 'to get her' ('få fat på hende' på dansk, red.).

De tror, at tweetet er en skjult besked til QAnon-tilhængerne.

Flere af tilhængerne er helt oppe at køre på Twitter, og tror at det her er kulminationen på en langsigtet strategi, som Donald Trump længe har arbejdet på.

