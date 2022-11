Konspirationsteorierne kører

Der er gang i konspirationsteorierne ved det amerikanske midtvejsvalg. Defekte stemmemaskiner bliver genstand for meget debat. På trods af det virker midtvejsvalget til at have forløbet uden de store problemer, lyder det fra iagttagere

Da hver femte automatiske stemmemaskine gik ned i Arizona fik det godt gang i konspirationsteorierne.

- Sker det samme med valgsvindel, som der skete i 2020?, skrev Donald Trump på det sociale medie Truth Social.

Den tidligere præsidents stærke allierede og republikanske kandidat til guvernørposten, Kari Lake, antydede også valgsvindel i den vestlige stat, skriver amerikanske medier.

- Vi har brug for ærlige valg og det skal vi nok sørge for. Det system vi har nu, virker ikke, udtalte Kari Lake ifølge CNN.

Den republikanske kandidat til guvernørposten i Arizona, Kari Lake. Foto:Brian Snyder/ Ritzau Scanpix

Ifølge Tv-stationen sagde guvernør-kandidaten at valghandlingen var fyldt med ‘ inkompetence’, uden dog at specificere hvad hun mente med det.

Opgøret mellem Kari Lake og den demokratiske kandidat, Katie Hobbs, blev ikke afklaret på selve valgaftenen. Det er stadig for tæt til at afgøre, hvem der har vundet guvernørposten.

Kari Lake er en af de mest toneangivende 'election-deniers' - valgbenægtere, som stadig, uden skyggen af bevis, mener at Joe Biden snød sig til sejren i 2020.

Den republikanske kandidat har ikke villet sige, om hun vil acceptere valgresultatet, hvis hun ender med at tabe.

Ifølge CNN har der ikke været tegn på udbredt valgfusk i Arizona.

Stemmerne tælles i Arizona. Foto: John Moore/ Ritzau Scanpix

Godt nok til snyd?

Da stemmemaskinerne i Arizona gik ned udtalte de valgansvarlige myndigheder, at vælgerne kunne stemme på anden vis.

Ifølge Vice News fik det de sociale medier til at eksplodere i konspirationsteorier.

Lederen af det Republikanske Parti i Arizona tweetede at ‘ måske virker de fint til at snyde?’

De foreløbige resultater tyder på, at Republikanerne ender med at genvinde kontrollen over Repræsentanternes Hus.

Mens opgøret om Senatet stadig er uafklaret. Der kan gå dage og måske endda uger før det endelige resultat foreligger.

En republikansk vælger i Arizona tager sig til hovedet under valgaftenen. Foto: Justin Sullivan/ Ritzau Scanpix

Ingen store problemer

På forhånd var der frygt for kaos og endda voldshandlinger ved det amerikanske midtvejsvalg.

FBI havde advaret om mulige angreb på stemmesteder, det frygtedes at vælgere ville blive truet og at der kunne opstå kaos ved optællingssteder.

Men de foreløbige meldinger tyder på, at midtvejsvalget har undgået de helt store problemer.

Ifølge den uafhængige valgorganisation ‘The Center for Election Innovation & Research’ er valget i det store og hele forløbet som planmæssigt.

- Når det er sagt, så er misinformations-netværkene begyndt at gå op i det høje gear.

- Der er flere kandidater og endda medlemmer at Kongressen, som spreder usandheder og forsøger at forstærke de almindelige fejl, som vi altid ser.

- Eller spreder løgne om stemmeafgivelsen og optælling proceduren, udtalte David J. Becker, leder af The Center for Election Innovation & Research til New York Times.