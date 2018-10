Kontroversiel kandidat godkendt som højesteretsdommer

Brett Kavanaugh kan efter lørdagens afstemning i USA's Senat kalde sig højesteretsdommer.

Men vejen dertil har været lang.

Tre kvinder har undervejs beskyldt Kavanaugh for seksuelle overgreb, der førte til en høring i Senatets retsudvalg og en FBI-efterforskning.

Du kan læse mere om forløbet her:

* 10. juli nominerer USA's præsident, Donald Trump, Brett Kavanaugh til en plads i landets højesteret, efter at højesteretsdommer Anthony Kennedy har meddelt, at han går på pension.

* 4. september påbegyndes Senatets høring af Kavanaugh.

* 16. september står 51-årige Christine Blasey Ford, der er professor i klinisk psykologi ved Palo Alto University i Californien, frem i avisen The Washington Post. Hun påstår, at hun under en high school-fest i 1980'erne var udsat for et seksuelt overgreb af den dengang 17-årige Kavanaugh.

* Samme dag kræver flere senatorer afstemningen om Brett Kavanaugh udsat.

* 17. september meddeler Senatets retsudvalg, at det vil holde en offentlig høring for at komme til bunds i anklagerne. Begge parter får mulighed for at vidne under høringen.

* 23. september står endnu en kvinde frem og anklager Kavanaugh for overgreb. Denne gang drejer det sig om Deborah Ramirez, der påstår, at Kavanaugh har presset sine kønsdele i hovedet på hende. Dette skulle være sket i 1980'erne.

* 26. september dukker en tredje kvinde op med anklager mod Kavanaugh. Hun anklager ham for at hælde stoffer og/eller stærk alkohol i "punch" ved flere fester og for at have "stået i kø" til gruppevoldtægter af piger i 1980'erne.

* 27. september afgiver Kavanaugh og Ford forklaring under en ni timer lang høring i Senatets retsudvalg. Kavanaugh afviser fortsat alle anklager.

* 28. september godkender Senatets retsudvalg nomineringen af Brett Kavanaugh med 11 mod 10 stemmer.

* 4. oktober frifinder FBI Kavanaugh for anklager om overgreb.

* 5. oktober stemmer et flertal af senatorer, 51 mod 49, for, at den endelige afstemning om Brett Kavanaughs nominering skal finde sted inden for 30 timer.

* To afgørende senatorer meddeler, at de vil stemme på Kavanaugh i højesteret.

* 6. oktober stemmer Senatet om Kavanaughs plads i højesteret. 50 senatorer stemmer ja, 48 senatorer stemmer nej.