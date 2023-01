Korruptionsanklagede Kaili skal blive i fængsel

EU-parlamentarikeren Eva Kaili, der er anklaget i en korruptionssag, skal fortsat sidde varetægtsfængslet. Det har en domstol i Bruxelles afgjort torsdag.

Den 44-årige græske socialdemokrat har i forvejen tilbragt en måned i varetægtsfængsling.

Hendes advokater siger, at de nu vil drøfte med hende, om hun vil kære afgørelsen. Det har hun i givet fald 24 timer til at gøre.

Kaili har tidligere anmodet om at få lov at være hjemme med en fodlænke på. Men det har domstolen sagt nej til.

Anklagere i sagen frygter, at hun vil forsøge at stikke af eller kan ødelægge beviser, hvis hun er på fri fod.

Hun og tre andre mistænkte er sigtet for korruption.

Kaili beskyldes for at have modtaget store pengesummer fra personer eller organisationer i udlandet, der ønskede at påvirke holdninger i EU-Parlamentet.

Belgisk politi ransagede i december flere hjem og fandt i alt 1,5 millioner euro i kontanter, heraf 150.000 euro i Kailis hjem. Hun afviser ethvert kendskab til de mange penge.

En af de tre andre mistænkte - den tidligere EU-parlamentariker Pier Antonio Panzeri fra Italien - samarbejder med myndighederne.

Han har tilstået, at han gav bestikkelse videre fra Qatar og Marokko til beslutningstagere i Bruxelles.

Da Eva Kaili blev anholdt i begyndelsen af december, var hun en af EU-Parlamentets 14 vicepræsidenter. Den post er siden blevet frataget hende, men hun er stadig menigt medlem af EU-Parlamentet.

Hun fastholder, at hun ikke har gjort noget forkert.