- Kortere dage til børnene igen

Skolerne og daginstitutionerne skal vende tilbage til samme tiltag som før sommerferien. Her havde eleverne kortere dage på mindre hold og fik midler til at holde coronaen på afstand.

Det mener SF, før de onsdag går ind til forhandlinger med regeringen.

- Vi kan ikke bare give slip på tøjlerne, især ikke i de områder der har lige så høje tal, som dengang der var lukket ned, siger Jacob Mark, ordfører for børn, undervisning og medier til Ekstra Bladet.

Fokus på de smitteramte kommuner

Det er ifølge SF under al kritik, at 27-28 skolebørn igen skal sidde tæt sammen i samme lokale.

- Hvis vi ikke kan få alle skolerne tilbage på ordningen fra før ferien, så skal vi i det mindste kunne gøre det i kommunerne, som faktisk er hårdt ramt, siger Jacob Mark.

Myndighederne har et skærpet øje på i alt syv kommuner med stigende smittetal. Der er tale om Silkeborg, Aarhus, Ringsted, Glostrup, Nyborg, Solrød og Sorø.

- Hvis holdene af børn bliver mindre, så kan vi jo også meget nemmere stoppe smitten.

Mangler støtte til en fælles linje

Efter at der er startet op igen efter ferien, får kommunerne og skolerne ikke længere dækket købet af værnemidler imod corona.

Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan corona håndteres.

- Jeg ved flere lærere og pædagoger har følt sig ladt i stikken over sommeren, da de skulle i gang igen, siger Jacob Mark.

Manglen på restriktioner og regler står i en mærkelig kontrast til det stigende smittetal i landet, hvis du spørger Jacob Mark.

Ikke nervøs for undervisningen

Jacob Mark er ikke nervøs for, at det skal gå udover undervisningen, hvis dagene bliver kortere igen.

- Man kunne tvært imod måske lære af, at børnene får det bedre af mindre hold og flere undervisere per barn.