Kræver svar fra Pape

Den konservative formand Søren Pape Poulsens nyligt annoncerede statsministerkandidatur fylder i avisernes ledere tirsdag.

En del af lederne efterspørger konkrete svar fra Pape på, hvad han vil som statsminister.

I Berlingske lyder det, at det er rigtigt af Pape at melde sig klar som kandidat til statsministerposten. Der advares dog mod rivalisering mellem de to borgerlige statsministerkandidater.

- Hvis rivaliseringen mellem Søren Pape og Jakob Ellemann-Jensen ikke skal ødelægge chancerne for en borgerlig sejr, kræver det dog en uhørt grad af beherskelse og ordentlighed af begge mænd, og det kræver et tæt samarbejde - også politisk, skriver lederskribent Amalie Lyhne.

Dagbladet Politiken takker Søren Pape for at melde sit kandidatur.

Takken skyldes dog, at avisens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, mener, at Papes kandidatur vil vælte den borgerlige fløj ud i totalt kaos.

I lederen stilles en række spørgsmål, som avisen mener, at Søren Pape Poulsen mangler at give svar på. Den samme kritik gælder for Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

- At både Ellemann og Pape tydeligvis tror, de kan vinde valget uden at fremlægge en vision for Danmark, beror på en yderst risikabel og grum undervurdering af vælgerne, lyder det i lederen.

Jyllands-Posten glæder sig over mandagens udmelding fra den konservative formand, og her roses han for befriende klare borgerlige budskaber.

Information savner derimod klare svar fra den nyslåede statsministerkandidat.

- Især nu, hvor Søren Pape vil være landets næste statsminister, må han derfor afkræves klare, konkrete og nytænkende svar på, hvordan han ikke alene vil opretholde, men ligefrem løfte serviceniveauet uden at tilføre en hårdt presset offentlig sektor flere penge, skriver indlandsredaktør Anton Geist i tirsdagens leder.

Mads Kastrup, opinionsredaktør på Ekstra Bladet, savner tilsyneladende også klare svar fra den konservative formand, som han på lederplads kalder 'Manden uden markante meninger'.

- Søren Pape Poulsen er egentlig en klump politisk modellervoks. Han fås i flere farver og kan formes af alle i eget billede, lyder det i Ekstra Bladets leder.

Mandag sagde Søren Pape Poulsen på et pressemøde foran Christiansborg, at han stiller op som statsministerkandidat.

Dermed er der nu tre kandidater til statsministerposten forud for folketingsvalget, der senest skal afholdes 4. juni næste år.