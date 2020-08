Krav om mundbind i bus og tog indføres i seks kommuner

Der vil fremover også være krav om at bære mundbind i offentlig transport i kommunerne Silkeborg, Odder, Horsens, Skanderborg og Favrskov på grund af coronasmitte.

I forvejen er det varslet, at kravet vil gælde i Aarhus Kommune fra tirsdag.

Det oplyser Transportministeriet i en mail til Ritzau i forlængelse af et pressemøde mandag.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger på pressemødet, at der ses en bekymrende smittespredning med coronavirus i flere kommuner.

Blandt andet har Silkeborg Kommune 42 nye smittede med coronavirus den seneste uge. Mandag blev 40 børn fra en børnehave sendt hjem i isolation efter et konstateret smittetilfælde i institutionen.

I Silkeborg Kommune er der desuden nu en anbefaling om at bære mundbind i indkøbscentre og supermarkeder. Denne anbefaling gælder kun for Silkeborg Kommune, oplyser Sundhedsministeriet.

Anette Lykke Petri, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, siger på pressemødet, at smitten dog er afgrænset i Silkeborg Kommune.

- Udbruddet i Silkeborg hænger med meget stor sandsynlighed sammen med udbruddet i Aarhus. Der er en fælles smittekilde.

- I Silkeborg er det afgrænset, i Aarhus er smitten spredt i kommunen. Den er opstået til private fester, på arbejdspladser og så videre, siger Anette Lykke Petri.

Krav om mundbind i offentlig transport træder i kraft i Aarhus Kommune tirsdag. Personale har ret til at afvise personer, der ikke bærer mundbind, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) på pressemødet, hvor han også kommer med en opfordring:

- Rejs uden for myldretiden, overvej at tage cyklen. Det gælder om at få så mange som muligt til at rejse på forskellige tidspunkter. Hold afstand hvor det er muligt og husk den gode håndhygiejne.

- Man bør altid have et mundbind med sig på sin rejse. Mundbind er et supplement til de andre ting. Der er ikke et greb, der kan løse alle udfordringer, siger han.

Magnus Heunicke siger desuden på pressemødet, at man ikke kan afvise, at der kommer 'yderligere tiltag'. Han understreger dog, at man roligt kan tage til Østjylland, selv om smittetallene er steget.

- Det kræver bare, at vi alle i hele samfundet overholder retningslinjerne, siger han.