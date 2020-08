Krav om mundbind på vej i offentlig transport i Aarhus

Der indføres krav om mundbind i al offentlig transport i Aarhus.

Det fremgår af et brev tilsendt forud for et møde mellem sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og partiernes ordførere.

Det fremgår ikke, hvornår kravet vil træde i kraft.

Ministeren afholder lige nu fredag eftermiddag et møde med ordførerne, hvor de vil blive orienteret om en stribe tiltag, der indføres i kommunen.

Midttrafik oplyser, at man ikke er blevet varslet om det nye mundbindskrav på forhånd, og derfor vil man ikke forholde sig til den nye situation endnu.

I forvejen har man dog planer om at tilbyde gratis mundbind – og håndsprit – på forskellige stoppesteder i Region Midtjylland, hvor Aarhus ligger.

Det er dog ikke sådan, at alle kan være sikre på at få et mundbind. Der kommer til at være et begrænset antal.

Blandt andet opfordres der til, at offentlig transport undgås, hvis andre transportmidler er mulige, fremgår det af brevet.

Derudover opfordres det til, at der 'i videst muligt omfang' arbejdes hjemmefra, ligesom der er en anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen.

Brevet indeholder også anbefalinger til uddannelser, der lige om lidt byder nye studerende velkommen.

Det anbefales, at det fysiske fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser udskydes i 14 dage.

Samtidig anbefales det, at ruskurser og andre arrangementer, som ligger forud for den egentlige studiestart, aflyses eller udskydes.

Aarhus Kommune er den seneste tid blevet ramt af stigende smittetal.

Fra onsdag til torsdag blev 34 personer smittet i kommunen, hvilket var omkring en fjerdedele af alle de smittede i Danmark.

Det har fået kommunen til at genindføre flere corona-restriktioner - blandt andet på Aarhus Universitetshospital og på sociale tilbud.

Torsdag afholdt borgmester Jacob Bundsgaard (S) et pressemøde med en stribe andre myndigheder om situationen.

Her understregede han, at Aarhus står i en alvorlig situation.

Det har blandt andet fået kommunen til at indføre såkaldte hotspots tre steder i byen, da de næste par dage ventes at byde på særdeles godt vejr.

På badestrandene Bellevue og Den Permanente i Risskov og den spanske trappe i midtbyen vil politiet i højere grad være til stede.

De vil på kort tid kunne indføre et reelt opholdsforbud i området, hvis der færdes for mange.