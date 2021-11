Krav om mundbind vedtaget

Fra på mandag bliver det igen et krav at iføre sig mundbind, når man kører med offentlig transport eller handler i fysiske butikker.

Det erfarer Ekstra Bladet. Flere sundhedsordførere oplyser det desuden til TV2.

Det sker efter et møde i epidemiudvalget, hvor der er dannet et flertal bag beslutningen.

Politkerne har dog besluttet at udskyde beslutningen om, hvorvidt kravet om mundbind også skal gælde ansatte. Det skal der tages stilling til i næste uge, lyder det. Det sker blandt andet efter at fagforeningen HK Handel har bedt om, at deres medlemmer, der er ansat i butikker, bliver undtaget.

Foreløbig er plejesektoren undtaget for krav om mundbind, da de fleste beboere har modtaget deres tredje stik. Det spørgsmål skal der dog også tages stilling til i næste uge, siger Liselotte Blixt (DF) til TV2 News.

Vedtagelsen kommer efter anbefalinger fra epidemikommissionen.

Ud over de nye krav om mundbind har epidemiudvalget tidligere på aftenen vedtaget, at en pcr-test fremover giver et gyldigt coronapas i 72, mens en kviktest giver coronapas i 48 timer.

Derudover vedtog udvalget tidligere på aftenen, at personale og besøgende i sundhedsvæsenet også skal bære mundbind fra på mandag.

- Jeg har fået grønt lys fra et stort flertal. Der var et mindretal, der var imod, men et stort og bredt flertal for, lød det tidligere fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) over for DR.