En af Danmarks mest kendte politikere i Europa er nok den tidl. EU-parlamentariker og EU-kapacitet, Jens Peter Bonde, som døde for et år siden af kræft.

I anledning af hans 74 års fødselsdag er der – som kunstneren Bjørn Nørgaard udtrykte det – blevet ristet en rune over hans liv ved at sætte et værk i form at en stenbænk på hans gravsted på Assistens Kirkegård på Nørrebro i København.

Lisbeth Kirk holdt en meget smuk tale om sin afdøde mand. Foto: Anthon Unger

– Jens Peter ville ikke have en gravsten. Han ville have en bænk, som folk kunne sætte sig på og derved komme til at tale sammen. Al demokrati begynder med samtale, sagde han. Og nu står bænken her: rød, blød og rund som Jens Peter, men hugget i hård granit af Bjørn Nørgaard, sagde enken Lisbeth Kirk.

Jens Peter Bonde døde sidste år efter ni måneders kamp mod kræft. Foto: Philip Davali

Læs også: Jens Peter Bonde er død

Graven på Assistens Kirkegård er lagt, så man kan sidde på bænken og ’føre samtale’ med Ebbe Reich Kløvedal, Benny Andersen, Ib Spang Olsen eller Thit Jensen, hvis grave ligger overfor.

Jens Peter Bonde er begravet i godt selskab. Foto: Anthon Unger

Afsløringen af den monumentale bænk havde trukket godtfolk til fra nær og fjern – en forsamling af venner, politikere og kunstnere – eller en skøn blanding af det hele. Alle nød de mindestunden i strålende solskin og udsigten til koldt gravøl. Og hvor to væsentlige sange blev sunget. Dels ’Kringsat av Fiender’, hvor første vers med ordene: ’Krig er foragt for liv. Fred er at skabe’ tålte gentagelse. Dels den Sønderjyske kampsang, ’Det haver så nyligen regnet’.

De mange fremmødte talere understregede på hver deres måde Jens Peter Bondes fundamentale tro på, at man aldrig skal give op.

Læs også: Else Hammerich er død

Igennem årene har Bonde været en del af rigtigt mange ting: DKP, Radikal Ungdom, Folkebevægelsen mod EF/EU, Junibevægelsen og meget andet. Hertil kom, at han var Sønderjyde og en dreven politiker med en udsøgt evne til at læse imellem linjerne og lytte på vandrørene.

Jens Peter Bondes enke, Lisbeth Kirk, samt sønnerne Martin, Jeppe, Mathias og Martin samt dennes søn Oscar. Foto: Anthon Unger

En af talerne var DR’s EU-Korrespondent Ole Ryborg, der trådte sine journalistiske barnesko på ’Notat’ – EU-modstandernes blad, og som derved fik Bonde meget tæt på.

– Jens Peter vel nok den mest indflydelsesrige danske politiker i sin tid. Hans enorme kendskab til traktater og forhandlinger gjorde ham efterspurgt.

Og som Lisbeth Kirk sagde:

– Jens Peter gjorde som sit store sønderjyske idol H.P.Hanssen, da han sad i den preussiske landdag for sønderjyderne. H.P. hjalp alle med deres mærkesager, og så indkasserede han vennetjenesterne, når hans egne mærkesager skulle fremmes.

Mange tilstedeværende havde muntre historier om Bonde – blandt andre Ryborg.

Ole Ryborg tog en tur ned ad mindernes alle, mens han fortalte om Jens Peter Bonde. Foto: Anthon Unger

– Jens Peter foreslog mig og en tredje en smuttur til Geneve under nogle forhandlinger, men da vi nåede frem, kneb det med værelser, som var til at betale. Det ordnede Jens Peter ved at bede om et dobbeltværelse med opredning, og så lå vi pludselig tre mand høj i et lille hotelværelse.

Noget tyder i øvrigt på, at Danmark ikke har set den sidste Bonde i EU-parlamentsbygningen. Den yngste søn Mathias har netop påbegyndt en digital løbebane i EU, og han kan næsten dagligt finde spor af sin far rundt omkring ’på gangene’.

Fremmødet var stort. Foto: Anthon Unger

Under sit ni måneders kræftforløb og umiddelbart før sin død afsluttede Bonde med familiens hjælp sine erindringer. De er netop udkommet – også som lydbøger.