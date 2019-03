Krig mellem Orbán og Juncker: I dag falder hammeren

Den ungarske regeringschef er raget uklar med den kristenkonservative gruppe i EU i en sådan grad, at hans parti onsdag kan ende med at blive smidt ud

Forholdet mellem EU og det Union-kritiske Ungarn har længe været særdeles skrantende.

Det turbulente forhold er ikke mindst personificeret af de knap så venskabelige følelser, som hersker mellem Ungarns præsident, Vikor Orbán, og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, for tiden.

I en ny, skattefinansieret reklamekampagne, der har kørt over hele Ungarn side februar, beskylder Orbán nemlig kommissionsformanden for blandt andet at ville oversvømme Ungarn med migranter, hvilket vil true landets sikkerhed.

Ekskluderes fra EU-parti

Den reklamekampagne mener Juncker er et skridt for langt, og derfor vil han have have Orbáns konservative Fidesz-parti smidt ud af Europa-Parlamentets kristenkonservative gruppe EPP, som formanden også selv er medlem af.

Derfor skal EPP-medlemmer - herunder de konservative i Danmark - onsdag tage stilling til, om Orbán har brudt de fælles spilleregler, som hersker i den kristenkonservative EU-gruppe.

- Man kan ikke gøre noget mod løgne. Der er overhovedet intet overlap mellem Orbán og mig selv. Jeg mener ikke, at han skal være i EPP, sagde Juncker tirsdag under en debat i den tyske by Stuttgart.

Stemmer et flertal for Junckers forslag, vil Orbáns ungarske regeringsparti ikke længere være en del af EPP-gruppen, som de ellers har været medlem af siden 1996.

Den amerikanske finansmand George Soros optræder på plakater over hele Ungarn sammen med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. Foto: Szabo Bernadett/Ritzau Scanpix

Hånes med finansfyrste

I forvejen ligger Orbáns ungarske regeringsparti, Fidesz, nærmest i åben krig med den konservative gruppe i EU. Orbán lægger da heller ikke skjul på, at han ser EU som fjenden, og derfor ønsker, at Ungarn skal træde ud af unionen.

Netop med det mål i sigte lancerede Orbán i februar en landsdækkende smædekampagne rettet mod især Jean-Claude Juncker, der optræder med den amerikanske finansmand og mangemilliardær George Soros.

'Du har også ret til at vide, hvad Bruxelles er ude på.'

'De vil svække medlemslandenes ret til grænsekontrol og lempe reglerne for migrant-visa. Alle har ret til at kende til forslagene, der i bund og grund bringer Ungarns sikkerhed i fare', lyder det blandt andet på plakater i den ungarske hovedstad, Budapest.

Viktor Orbán har længe haft et horn i siden på Soros, som den ungarske regeringschef mener styrer EU-Kommissionens formand. I 2018 gennemtrumfede han en lov, der fik lukket Det Centraleuropæiske Universitet i Budapest.

Netop det universitet har George Soros været med til at grundlægge i kølvandet på Sovjetunionens kollaps.

Især Ungarns opsættelse af grænsehegn for at holde flygtninge og migranter ude af landet høster kritik af EU. Foto: Sandor Ujvari/AP

Onsdagens afstemning kommer oven på flere kontroverser mellem det ungarske Fidesz-parti og EU's kristenkonservative gruppe. Fremtrædende medlemmer - foruden Juncker - har beskyldt Orbán for at tilsidesætte unionens retsstatsprincipper og underminere frihedsrettighederne.

Den største konflikt stammer dog fra efteråret 2018, hvor europaparlamentarikerne stemte for at indlede en såkaldt artikel syv-procedure mod Ungarn for at overtræde EU's demokratiske principper.

Det skete på baggrund af, at Orbán i spidsen for regeringen vedtog love, som blandt andet indskrænker ytringsfriheden i Ungarn. Konsekvensen kan i sidste ende blive, at landet mister sin stemme i EU's ministerråd.

EPP afgører Fidesz' fremtidige medlemskab onsdag eftermiddag i Bruxelles.

