Krig på Trustpilot efter Paludan-afvisning

Langelandsfestival brager i disse dage afsted i sommervarmen.

Men sol, musik og glade festivalsdeltagere er blevet overskygget af Stram Kurs' partileder, den kontroversielle politiker Rasmus Paludan.

Sammen med et hold venner havde Paludan bestilt vip-billetter til festivalen.

Men da ledelsen bag Langelandsfestival opdagede, at der var tale om den 37-årige politiker, meldte de hurtigt ud, at han under ingen omstændigheder var velkommen, fordi man tænkte på gæsternes sikkerhed.

Festival får kritik

Den nyhed har fået flere Paludan-støtter til tasterne torsdag. De er så vrede over afvisningen af Paludan, at de i hobetal har givet Langelandsfestival dårlige anmeldelser på Trustpilot.

'Jeg stemte stram kurs, og må derfor ikke komme på festivalen. Hvad er det for noget?', skriver en person eksempelvis.

'Ikke i orden at lade vær med at lukke fredelige mennesker ind bare fordi du ikke er enige med deres politiske holdninger', lyder kritikken fra en anden.

Sådan skriver flere vrede personer på Trustpilot. Screendump

Som modreaktion til de mange Paludan-støtter har flere gæster på festivalen givet anderledes gode anmeldelser af Langeladsfestival på netop Trustpilot, og det har nu har udviklet sig til en krig mellem Paludan-støtter og modstandere.

'En festival med et standpunkt! At Rasmus Klump ikke måtte komme ind, er bare glasur på kagen,' skriver en person.

'God beslutning at beskytte deres gæster', skriver en anden med henvisning til festivalens begrundelse for at afvise partilederen.

Kommer ikke ind

Sagen har foruden massiv medieomtale også vakt stor debat på sociale medier, men trods den heftige modstand, som Langelandsfestival møder fra flere leder og kanter, holder direktøren fast.

- Vi ønsker ham ikke hernede. Han kan ikke komme ind. Simpelthen. Sådan er det, lyder det fra Allan K. Pedersen, der er direktør for Langelandsfestival, til TV2 News.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Trustpilot.

