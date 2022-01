Krigen truer: Vi spilder tiden

En militær konfrontation synes under opsejling, men hverken Rusland eller USA tror på, at mandagens møde mellem de to parter vil føre til en deeskalering af konflikten

Dialog eller konfrontation

Så klar er meldingen fra USA til den russiske præsident Vladimir Putin forud for mandagens topmøde mellem de to nationer i den schweiziske by Genéve.

På mødet skal de to atommagters viceudenrigsministre drøfte den højspændte situation på grænsen mellem Ukraine og Rusland, hvor Putin har 100.000 soldater stående klar til en invasion.

Den amerikanske viceudenrigsminister Wendy Sherman mødes mandag med sin russiske kollega Sergei Ryabkov. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Putins krav

Den russiske delegation møder op med en liste fuld af krav til Vesten i hånden. Men de krav skal Putin dog ikke regne med, at USA kommer til at efterleve, meddeler udenrigsminister Antony Blinken.

- Jeg tror ikke, at vi vil se noget gennembrud i den kommende uge. Vi vil være i stand til at lægge ting på bordet. Russerne vil gøre det samme, og så må vi se, om der er et grundlag for at gå videre, siger han til CNN.

I den russiske lejr tror man heller ikke på, at USA bare sådan accepterer, at Ukraine eksempelvis aldrig må blive en del af Nato, som ét af kravene lyder.

- Baseret på de signaler, vi har hørt fra Washington og Bruxelles de seneste dage, så tror jeg, at det vil være naivt at formode, at der vil være fremskridt, og slet ikke hurtige fremskridt, sagde Ruslands viceudenrigsminister, Sergej Rjabkov søndag til det russiske nyhedsbureau Ria Novosti.

Ifølge The Guardian blev der dog bag linjerne talt med store bogstaver under en middag søndag mellem de to delegationer. Her har amerikanerne i utvetydige vendinger slået fast, at det vil få voldsomme konsekvenser for Putin og Rusland, hvis de vælger at angribe Ukraine.

En ukrainsk soldat i en skyttegrav ved delingslinjen i det østlige Ukraine i weekenden. Han kigger ind i oprørsregionen Donetsk, som prorussiske grupper med støtte fra Rusland løsrev fra Ukraine i 2014. Nu står en meget stor russisk styrke igen klar ved grænsen, og Ukraine frygter en ny invasion.

Ødelæggende sanktioner

USA anser det for utåleligt, at Rusland nu i flere måneder har opstillet 100.000 eller flere soldater ved sin grænse til Ukraine og samtidig har raslet med sablen over for både Ukraine og Nato.

- Risikoen for en konflikt er reel. Ruslands aggressive handlinger undergraver Europas sikkerhedsorden, sagde Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på et pressemøde fredag.

Hvis det skulle ende med et russisk angreb på Ukraine, har USA og EU truet med ødelæggende økonomiske sanktioner mod Rusland, herunder at lukke landet ude af det internationale banksystem.

Nato og USA har dog tidligere sagt, at de ikke vil svare militært igen på et russiske angreb i Ukraine