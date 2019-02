Krise i Labour: Syv medlemmer trækker sig

Syv medlemmer af Labour-partiet i det britiske parlament trækker sig fra partiet. Det oplyser de på et pressemøde.

- De sidste tre år har vist, hvor uansvarligt det ville være at overlade ledelsen af landet til Labours leder, siger parlamentsmedlem Chris Leslie, der understreger, at det ikke har været en let beslutning at forlade partiet.

Jeremy Corbyn er leder af Labour-partiet.

Det er historisk, at så mange medlemmer forlader partiet på en gang.

Sidste gang en større gruppe af medlemmer forlod partiet var i 1981, hvor fire medlemmer forlod partiet.

Rygter om, at flere medlemmer af partiet ville trække sig, har svirret siden søndag aften. Antallet er dog noget højere, end forventet. Rygterne gik på, at fire eller fem medlemmer agtede at forlade partiet.

Brexit skulle angiveligt være en af årsagerne, men også en 'sygelig institutionel antisemitisme,' siger Luciana Berger til Sky News.

Antisemitisme er en fjendtlig indstilling overfor jøder.

Det er dog langtfra første gang, at medlemmer har truet med at forlade partiet, eftersom formand Jeremy Corbyn blandt en stor del af parlamentsmedlemmerne er stærkt upopulær.

Medlemmerne, der forlader Labour-partiet, er Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker og Ann Coffey. De stifter nu deres egen parti kaldet 'independent group,' skriver BBC.