Krise mellem Sverige og Kina

En diplomatisk krise er under opsejling mellem Sverige og Kina.

Den kommer efter Kinas ambassadør i Sverige har advaret om, at den svenske kulturminister, Amanda Lind, vil være uønsket i Kina, hvis hun deltager i en prisceremoni for en fængslet svensk-kinesisk forlægger.

Det bliver mødt med vrede blandt svenske politikere.

Statsminister Stefan Löfven gør det klart, at kulturministeren vil uddele den pris, som den svenske PEN-klub har tildelt forlæggeren Gui Minhai. Han har været fængslet i Kina siden 2015.

Löfven ignorerer dermed den advarsel, som er kommet fra Kinas ambassadør i Stockholm, Gui Conyou.

Han truer med, at det vil få følger for Sverige, hvis en højt placeret politiker deltager i PEN's ceremoni.

- Vi har gjort det klart over for kineserne, at Gui Minhai må sættes fri, og at der er ytringsfrihed i Sverige, siger Amanda Lind.

Forlæggeren Gui Minhai er svensk statsborger. Han stiftede i 2012 et forlag i Hongkong, der udgiver kritiske bøger om Kina. Han blev i 2015 efter alt dømme bortført til Kina under en rejse i Thailand.

Han er siden blevet dømt og fængslet i Kina for at afsløre kinesiske statshemmeligheder.