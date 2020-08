Krisen er total

Taburetten vakler for alvor under Alexander Lukasjenko i Hviderusland disse dage.

Først blev diktatoren nødt til at forlade scenen under et besøg på en statsejet fabrik søndag på grund af voldsomme tilråb fra de ellers tidligere loyale medarbejdere.

Mandag gik den 65-årige diktators propagandamaskine så så i sort. Eller snarere i hvid faktisk.

Her ydmyger diktatorens sidste venner ham

Tomt billede

For den statsdrevne tv-station BT, der i mange år kraftigt har medvirket til, at Lukasjenko i 26 år har kunnet kontrollere befolkningen gennem massiv positiv medieomtale, valgte nemlig mandag at gå i strejke.

Stationens medarbejdere gik på gaden og tilsluttede sig demonstranterne, der protestere mod den pressede diktator.

Det betød imidlertid, at der mandag kun kunne ses et tomt, hvidt tv-studie med tilhørende musik på kanalen, som mange hviderussere ser dagligt.

- Folk føler, at hvis vi ikke kan lave ærlig journalistik, så vil vi slet ikke arbejde, siger Kseniya Lutskina fra stationens nyhedsafdeling ifølge The Guardian.

Journalisten forsvarer samtidigt, at hun i flere år har arbejdet et sted, der ikke har haft modet til at kritisere Lukasjenko.

- Problemet for mange mennesker er, at der ikke er andre kanaler at arbejde for i det her land. De er alle kontrolleret af staten, lyder det fra Kseniya Lutskina til det britiske medie.

Oppositionsleder flygtet

Søndagens protest på traktorfabrikken MZKT og mandagens strejke på tv-stationen BT i hovedstaden Minsk understreger, at Lukasjenko er kommet ud i et stormvejr, efter at han i sidste uge blev erklæret vinder af præsidentvalget med over 80 procent af stemmerne.

Den ledende kandidat fra oppositionen, Svetlana Tikhanovskaja, fik ifølge valgkommissionen kun cirka ti procent af stemmerne.

Hun flygtede efter valget til Litauen, hvorfra hun har opfordret til fortsatte fredelige demonstrationer mod regimet.

Hundredtusinder af borgere er siden gået på gaden for at protestere mod, hvad de opfatter som et åbenlyst bedrag.

Søndag deltog der ifølge AFP over 100.000 demonstranter i en 'March for Friheden' i Minsk.