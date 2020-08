Kristendemokraterne er på stemmesedlen ved næste valg

Kristendemokraterne var sidst i Folketinget i 2005. Og nu har partiet officielt igen fået chancen for at forsøge at komme på tinge.

Indenrigsministeriet har godkendt Kristendemokraternes vælgererklæringer, hvilket betyder, at partiet officielt er opstillet til Folketinget.

Det oplyser partiet og Indenrigsministeriet.

- Det betyder konkret, at vi kan fokusere 100 procent på vores politik og mærkesager. I første omgang til kommunal- og regionsvalg næste år og Folketinget, når valget kommer, udtaler landsformand Isabella Arendt.

Kristendemokraterne får listebogstavet K på stemmesedlen ved det næste folketingsvalg.

Kristendemokraterne var ved valget i 2019 bare 194 stemmer fra at sikre sig et kredsmandat i Vestjylland, hvor partiet historisk har stået stærkt. På landsplan blev det til 1,7 procent af stemmerne.

Ikke siden valget i 2001 er det lykkedes partiet at komme over spærregrænsen. Men partiet har troligt indsamlet vælgererklæringer og været opstillet siden da.

Midt i valgkampen måtte partiets daværende formand, Stig Grenov, trække sig, og Isabella Arendt tage over.

Mange kommentatorer ser den nye landsformand som et stærkere kort for partiet, og at det under valgkampen var et stort plus for partiet med et frisk ansigt.

Efter valget i 2019 sagde Isabella Arendt, at partiet var 'rigtigt træt' af, at det ikke kom ind, men var godt tilfreds med forløbet.