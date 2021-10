Kristendemokraternes formand: Pilen peger på Pape

Søren Pape Poulsen (K) er det bedste bud på en statsminister, hvis de borgerlige skulle vinde et kommende valg, mener Kristendemokraternes formand.

I en tale lørdag på partiets landsmøde i Middelfart understreger formanden, at første prioritet er at få politisk indflydelse.

- Når Kristendemokraterne skal pege på en statsministerkandidat efter næste valg, så vil det altid være den, hvor vi får mest kristedendemokratisk politik igennem. Lige nu peger pilen på Pape, siger Isabella Arendt på partiets landsmøde.

Da Folketinget åbnede i sidste uge, sagde Kristendemokraternes folketingsmedlem, Jens Rohde, at Pape kunne være en god statsminister.

Af formandens tale til medlemmerne i Middelfart fremgår det, at samarbejdet med De Konservative aktuelt er stærkere, end det er med de øvrige partier i oppositionen.

Hun uddyber i et interview efterfølgende, at partiet får mere indflydelse hos Pape. Og at forholdet til Venstre er anstrengt.

- Hvis Jakob Ellemann-Jensen (V) gerne vil være statsminister på vores mandater, så må de jo sørge for at kigge i retning af vores politik og mod midten frem for at kigge mod fløjen. Men det er i sidste ende Ellemanns egen beslutning, om han vil være statsminister på vores mandater eller ej, siger formanden.

Den linje er der umiddelbart opbakning til hos en del af de fremmødte på landsmødet.

- Det virker som om, at der i øjeblikket er mere substans i De Konservative end i Venstre. De slås med store interne problemer. Der er ikke så langt politisk, men det virker som om, at Pape er mere stabil i øjeblikket, siger Egon Jakobson fra Storkreds Sjælland.

Arendt kalder det 'helt ufattelig svært at forså', når Venstre vælger at lave familiepolitik, mere konkret barselsregler, sammen med Enhedslisten og regeringen.

Kristendemokraterne ville have, at de de øremærkede ni ugers barsel til mænd, som et EU-direktiv kræver, bliver lagt oveni den eksisterende barsel.

Det ville Venstre ikke være med til.

Formanden erkender, at det er en dyr løsning.

- Når man kigger på vores 2030-plan, så er det en dyr løsning. Vi flytter 80 milliarder kroner, for det er der brug for, siger Isabella Arendt om partiets store reformudspil.

- Vi har anvist vejen, og så må vælgerne tage stilling til, om det er det samfund, de vil have.