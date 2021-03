Kristian Jensen forlader Folketinget

Den tidligere næstformand forlader Venstres folketingsgruppe. Det fortæller han på et pressemøde ved Marienborg

Kristian Jensen forlader Venstres folketingsgruppe.

Det fortæller han på et pressemøde, hvor han blev præsenteret som særlig udsending for Danmark i bestræbelserne på at få en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026 af statsminister Mette Frederiksen.

Han fortæller, at han forlader folketingsgruppen 31. marts.

På pressemødet deltager statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen samt Kristian Jensen.

Kristian Jensen vil ikke fratræde nogle af de bestyrelsesposter, som han lige nu sidder på. Han fortæller på pressemødet, at Udenrigsministeriet ikke har vurderet, at der kan være en interessekonflikt mellem dem, og hans arbejde som særlig udsending for Danmark.

FN's Sikkerhedsråd er den del af FN, der varetager emner om fred og sikkerhed.

Rådet består af 15 medlemmer, hvor fem lande er en fast del. De fem er Frankrig, Storbritannien, Rusland, USA og Kina. De yderligere ti bliver valgt for en periode på to år af FN's generalforsamling.

Danmark har været en del af FN's Sikkerhedsråd fire gang. Senest i 2005 og 2006.