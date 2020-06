Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen er ved en konstituering blevet hentet tilbage i ordførerflokken.

Af en pressemeddelelse fredag fremgår det, at han er blevet ordfører for fri- og efterskoler samt ordfører for bæredygtighed og verdensmål.

Kristian Jensen blev i januar frataget alle sine ordførerposter, efter han foreslog en større økonomisk reform uden at orientere ledelsen i partiet.