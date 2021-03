Kristian Jensen skal sikre medlemskab af FN's Sikkerhedsråd

Venstres Kristian Jensen skal være særlig repræsentant for Danmark i bestræbelserne på at få en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026.

Det er tirsdag blevet bekræftet på et pressemøde på Marienborg, statsminister Mette Frederiksens (S) embedsbolig.

- Kristian Jensen er den helt rigtige mand til at kæmpe for det danske kandidatur. Tak, fordi du tager ansvaret på dig, siger Mette Frederiksen.

Kristian Jensen, der er tidligere udenrigsminister, finansminister og skatteminister, stoppede i august 2019 som næstformand i Venstre efter et opgør med daværende V-formand Lars Løkke Rasmussen, der også måtte gå.

Siden har 49-årige Kristian Jensen ført en perifer tilværelse i Venstre sammenlignet med årene som minister.

Han ser frem til sin nye opgave, som han indleder i august.

- Jeg skal være en del af en kampagne, der skal sikre, at Danmark bliver valgt ind, så vi kan sidde ved det fineste bord i FN's Sikkerhedsråd. Her kan vi være med til påvirke beslutningerne i verden omkring os.

- Sikkerhed, klima, migration og menneskerettigheder bliver emner, vi skal fokusere på i kampagnen, siger Kristian Jensen, der udtræder af Folketinget med udgangen af marts.

Han har været medlem af Folketinget siden 1998 og var næstformand for Venstre i ti år.

For nylig ændrede regeringen en bekendtgørelse, så det blev muligt i særlige tilfælde at udpege politikere til diplomatstillinger uden stillingsopslag.

Det vakte en del kritik fra blandt andet organisationer som Djøf og DM, der tidligere hed Dansk Magisterforening.

Kritikken gik på, at politikere, der er vant til at ytre holdninger, kan få svært ved at skulle begå sig som diplomater blandt mennesker, som de måske selv har kritiseret hårdt.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger til kritikken, at Danmark har en 'sindssygt dygtig udenrigstjeneste, dygtige diplomater, der knokler dag ud og dag ind for Danmark i hele verden'.

- Og så har vi også politikere, som har erfaring og netværk, der gør, at når vi skal lave en stor kampagne som den, vi går ind i nu til sikkerhedsrådet, så skal vi trække på sådan nogle gode kræfter.

- Vi kan se, at andre lande, der har kandideret til FN's Sikkerhedsråd, har haft særlige repræsentanter. Så vi synes, det er en god idé at trække på Kristian Jensens enorme dygtighed og erfaring i denne type stilling, siger Jeppe Kofod.