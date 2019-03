Kristian Jensen vil skærpe kriterier for EU's sorte liste

Kriterierne for at slippe af EU's sorte liste over skattely er ikke skrappe nok, mener finansminister Kristian Jensen (V), efter at EU-landenes finansministre tirsdag har besluttet at føje yderligere ti lande til listen.

Skulle højere krav medføre, at EU-lande havner på listen, som EU-Parlamentet har krævet, har ministeren ikke noget problem med det.

- Jeg så gerne, at vi højnede kriterierne for, hvad der skal til for at komme af listen, om det så vil betyde, at der var EU-lande, der landede på den. Så må de jo ændre deres lovgivning, så de igen kan komme af listen, siger han.

Finansministeren er alligevel tilfreds med, at den sorte liste, der blev indført i 2017, igen er udvidet. Den tæller nu 15 lande. Inden mødet tirsdag i Bruxelles var der blot fem lande på listen.

Målet er, at skattelylande ændrer praksis, og listen har ifølge både EU-Kommissionen og EU-landenes finansministre haft en positiv effekt.

- Det mest positive er, at vores trussel om en sort liste har fået en lang række lande til at ændre deres skadelige skattepraksis og gennemføre et samarbejde med EU, siger Kristian Jensen.

Sortlisten er et vigtigt signal at sende om, at der er en konsekvens, hvis man ikke lever op til de ting, som der er aftalt, mener han.

EU-Parlamentets særlige udvalg til bekæmpelse af skattesnyd, der med Jeppe Kofod (S) i spidsen indtil for nylig undersøgte skatteunddragelse, havde krævet seks EU-lande på den sorte liste.

Det skete ikke. I stedet kom ti andre lande uden for unionen på. Blandt dem er Bermuda, De Forenede Arabiske Emirater og Oman.

Der følger ikke direkte sanktioner med at være på listen. Men det kan koste på omdømmet, og det kan medføre strengere kontrol med transaktioner med EU.

Der har været kritik af den hemmelige proces om udfærdigelsen af listen, efter at tredjelande før tirsdagens møde har arbejdet flittigt på at overtale EU-lande til at holde hånden over dem.

- Der er den åbenhed, man kan blive enige om blandt EU-landene. For få år siden var det utænkeligt at snakke om en sort liste i EU. Nogle gange skal man acceptere, at i international politik tager ting tid, siger Kristian Jensen.