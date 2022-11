Kristian Klarskov reagerer: Omtalen har været 'urimelig'

Den seneste tids omtale i medierne har ifølge Kristian Klarskov været urimelig, og ville efter hans overbevisning have været en hindring for hans arbejde i Folketinget.

Det skriver han i et Facebook-opslag, kort tid efter Moderaterne i en pressemeddelelse meldte ud, at det nyvalgte folketingsmedlem stopper i Folketinget.

'Skulle ikke være sådan'

'Den seneste tids omtale i medierne har i mine øjne været urimelig og ville med garanti have været en hindring for mit arbejde i Folketinget. Både min familie og jeg har lidt under dette, og jeg har kunne mærke, at det gik ud over mit helbred,' skriver han i opslaget onsdag formiddag.

Han skriver blandt andet også, at han havde glædet sig utroligt meget til at være en del af Folketinget, som i hans øjne er 'det ultimative sted at hjælpe andre mennesker'.

'Desværre skulle det ikke være sådan', skriver han og takker derefter de 1772 nordjyder, der stemte på ham ved folketingsvalget, ligesom han takker gruppemedlemmer, organisationen og 'det søde personale på Christiansborg'.

Flere historier i medierne

Det er historier i blandt andet Jyllands-Posten, som får Kristian Klarskov til at forlade Moderaterne. De har beskrevet, at Klarskov ikke er den iværksætter, han er blevet beskrevet som af Moderaterne selv.

Til Jyllands-Posten har Klarskov indrømmet, at han ikke kan nævne én eneste succesfuld virksomhed, som han har startet. Det var i et interview tirsdag.

Her udtalte Kristian Klarskov også, at han i de seneste ti år ikke har tjent penge på sine forretninger, men at han har levet af sin kones penge.

