Kristian Thulesen Dahl melder sig ud af DF

Den tidligere DF-formand og medstifter Kristian Thulesen Dahl har onsdag valgt at melde sig ud af DF.

Det skriver han i et Facebook-opslag.

Her fremhæver han den 'fantastiske rejse', de i partiet har haft sammen, og at de gode oplevelser og minder har fået ham til at tænke, at der måtte være en vej ud af problemerne.

'Tulle' har tidligere fortalt, at han ikke agter at genopstille for Dansk Folkeparti ved næste valg. Nu melder han sig så helt ud.

'Men realiteten er, at det ikke sker. Derimod er der et pres for, at jeg skal tage beslutningen om min fremtid nu. Det italesættes, at partiet først kan komme videre, når jeg er ude - og hvis vurderingen er, at den nuværende ledelse ønsker, jeg skal melde mig ud, er det den rigtige beslutning for mig at tage. Uanset hvor smertelig den så er for mig,' skriver han blandt andet.

Læs også: Sådan får Inger fat i politiker-millioner

Der har den seneste tid været uro i Dansk Folkeparti, og bare i år har ti folketingsmedlemmer meldt sig ud af partiet.

Et af dem er Thulesen Dahls egen storebror, Jens Henrik Thulesen Dahl, der fredag bekræftede, at han vil melde sig ind i Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, når det bliver opstillingsberettiget til folketingsvalg.

Derudover har blandt andre Peter Skaarup, Søren Espersen og Marie Krarup også valgt at melde sig ud af partiet.

Ved sidste folketingsvalg blev DF mere end halveret fra 37 til 16 mandater, og efter Morten Messerschmidt overtog formandsposten i januar 2022, er partiet nu nede på blot fem mandater.