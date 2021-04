Kritik af Mette F.'s danske vaccineplan: - Meget svært

Statsminister Mette Frederiksen vil etablere en dansk vaccineproduktion inden udgangen af næste år.

Ifølge statsministeren skal de ske gennem et såkaldt markedshøring og et efterfølgende udbud, hvor danske og udenlandske virksomheder kan byde ind på opgaven.

Men den plan har allerede mødt skarp kritik af støttepartiet Enhedslisten, der ikke vil 'lægge flere æg i medicinalindustriens kurv'. Samtidig tror Lægemiddelindustriforeningen ikke på, at tidsfristen er realistisk.

Sikrer ikke vacciner

Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, mener ligeledes, at det bliver svært for statsministeren at gennemføre sin plan.

- Det korte og summariske svar er, at jeg ikke tror, at sandsynligheden for, at vi får en dansk vaccineproduktion, er særlig stor. Vi har allerede en stor, international produktionskapacitet, som fortsat vokser, og det vil sige, at den knaphedssituation, som hun taler om, vil aftage, før en dansk produktion er på plads.

- Den anden del er, om der kan etableres en rentabel dansk vaccineproduktion med den klausul, at den skal sikre, at vi får vaccinen før alle andre, således at den danske selvforsyning er sikret? Det kan være meget svært, hvis ikke umuligt.

En dansk vaccineproduktion er nemlig ikke ensbetydende med, at Danmark får flere vacciner, påpeger han:

- Har man eksempelvis flere vacciner til rådighed i Belgien, hvor Pfizers fabrik ligger? Det har jeg ikke undersøgt, men jeg tror det ikke. Men man må formode, at det er en del af de meget uklare udbudsbetingelser, som statsministeren taler om, at man har et eksportforbud indbygget i udbuddet, indtil Danmark er blevet forsynet med vacciner.

- Det vil mig bekendt bryde radikalt med hele det indre marked i EU-sammenhæng, lyder det fra sundhedsøkonomen.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Statsminister Mette Frederiksen rejse i marts til Israel sammen med Østrigs kansler Sebastian Kurz for at drøfte en dansk medejet vaccinefabrik i Israel med landets premierminister Benjamin Netanyahu. Foto: Olivier Fitoussi/Ritzau Scanpix

I marts lød det ellers fra Mette Frederiksen på et storstilet pressemøde i Israel, at man ville forsøge sig med et samarbejde med Israel og Østrig om at opbygge en dansk medejet vaccinefabrik i Israel.

Det tror Kjeld Møller Pedersen ikke længere er på statsministerens tegnebræt.

- Det er bemærkelsesværdigt, at hun ikke har nævnt våbenbrødrene fra Østrig og Israel i forbindelse med produktionen. Den plan er nok sandsynligvis død.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra statsministeriet.