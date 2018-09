Kritik af skandaleramt formand: Underviser fremtidens ledere

Hvidvask-skandalen i Danske Bank vokser sig større dag for dag.

Beløbet der undersøges har efterhånden rundet i hvert fald 1000 milliarder kroner.

Bankens bestyrelsesformand, Ole Andersen, har i den grad fået kritik og vil trække sig, når de vigtige opgaver er løst.

Han kommer dog ikke til at være arbejdsløs, når han stopper som bestyrelsesformand. Ole Andersen er nemlig også adjungeret professor på Center for Corporate Governance (god selskabsledelse, red.) på Copenhagen Business School (CBS).

Derudover er han også bestyrelsesformand i B&O og Chr. Hansen.

Dermed underviser Ole Andersen altså fremtidens ledere i god selskabsledelse og bestyrelses-adfærd i et forskningscenter, der ifølge Magisterbladet har modtaget forskningsstøtte i millionklassen fra Danske Bank.

Politisk undren

Det undrer Mette Reissmann, der er uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet og tidligere ekstern lektor på CBS.

- Jeg synes, det er vigtigt, at unge mennesker bliver uddannet efter de højeste standarder indenfor etik. Det beviser hvidvask-skandalen netop. Så jeg undrer mig over, at Ole Andersen fortsætter, siger hun til Ekstra Bladet.

I en rapport udarbejdet af Danske Bank selv er det blevet fastslået, at hverken ledelsen eller bestyrelsen i Danske Bank har misligholdt deres juridiske forpligtelser, men det er ikke det, der tynger Mette Reissmann.

- I denne sammenhæng handler det om alt andet end jura. Det handler også om etik, corporate governance-forståelse og compliance (efterlevelse af retningslinjer, red.). Det er tre nøgleord inden for selskabsledelse, siger den tidligere lektor.

Intet problem for CBS

Direktør for Center for Corporate Governance, Lars Christian Ohnemus, ser imidlertidig intet problem i, at Ole Andersen fortsætter på universitetet.

- Jeg tror netop, at der er utrolig meget læring i sådan en krisesituation, siger han til Ekstra Bladet.

Han forklarer, at Ole Andersen blev udpeget som adjungeret professor i 2015, og at man sædvanligvis er udpeget i fire år. Derfor besidder han altså stillingen til 2019.

- Hvad der skal ske derefter, har vi ikke diskuteret internt endnu, siger Lars Christian Ohnemus.

- Er han, som underviser, en god rollemodel for fremtidens ledere?

- Vi har ikke kun behov for ledere, som udelukkende har oplevet solskin, og ikke har oplevet, at der er voldsom modvind.

- Skandalen er en situation, som mange erhvervsledere oplever i globale virksomheder. Der er ikke nogen, der har været erhvervsleder i en global virksomhed, der ikke har oplevet et eller andet forhold omkring korruption, hvidvask eller andet.

- Så han kan måske undervise jeres elever i en form for krisehåndtering?

- Ja, det tror jeg.

- Har det her noget at gøre med, at Danske Bank har postet en del penge i jeres forskning?

- Nej. Det vil jeg sige helt klart og tydeligt. Der har også været en masse andre sponsorer.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ole Andersen, der afviser at kommentere historien.