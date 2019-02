Kronprins får vanvidsgave under statsbesøg

Saudi Arabiens kronprins fik en noget usædvanlig gave, da han mandag gæstede Pakistan under et statsbesøg

Det kunne lige så godt være en scene fra filmen 'Lord of War', men det er ren og skær virkelighed.

I stedet for at få en flaske vin eller en kasse med dyre cigarer under et statsbesøg, fik den saudiske kronprins Mohammed bin Salman nemlig en guldbelagt Heckler & Koch MP5-maskinpistol, da han besøgte Pakistan mandag.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

I filmen beder diktatorsønnen André Baptiste Jr. våbenhandleren Yri Orlov, der bliver spillet af Nicolas Cage, om at skaffe det våben, som Sylvester Stallone løber rundt med i den første film i Rambo-serien - en AK 47, som også skal være guldbelagt, lyder bønnen.

Om de pakistanske senatorer, der gav Saudi Arabiens kronprins den noget utraditionelle gave, er blevet inspireret af 'Lord of War', eller om den enerådige hersker bin Salman selv har ønsket sig maskinpistolen, skal være usagt, men gaven kommer på et tidspunkt, hvor den 33-årige kronprins har ryggen mod muren.

Saudi-kronprins under anklage: Han kendte systemkritikers formodede mordere

Vidende om Kashoggi-drab

Saudi Arabiens de facto leder er nemlig hårdt presset af omverdenen efter drabet på journalisten Jamal Khashoggi, som blev myrdet på den saudiske ambassade i Tyrkiet 2. oktober 2018.

I en telefonsamtale med USA's præsident Trump har Mohammed bin Salmen nægtet, at han har det mindste kendskab til begivenhederne.

Men ifølge New York Times er amerikanske efterretningstjenester overbevist om, at kronprinsen selv spillede en aktiv rolle i Khashoggis forsvinden og efterfølgende død.

Et af de stærkeste indicier er sammensætningen af det saudiske hold, der efterfølgende er blevet bevist, slog Kashoggi ihjel på ambassaden i Istanbul.

Mindst fire af de 15 mænd er identificeret som medlemmer af kronprinsens personlige garde af livvagter, og flere af dem har ledsaget ham på udlandsrejser, skrev New York Times blandt andet i månederne efter drabet.

Mohammed bin Salman fik en modtagelse, der kun er en enerådig majestæt værdig, da han landede i den pakistanske hovedstad, Islamabad. Både skoler og offentlige institutioner holdt mandag lukket på grund af statsbesøget. Foto: Ritzau Scanpix

Netop medlemmer af kronprinsens livvagt eskorterede mandag Saudi Arabiens unge leder til Pakistan, som er første destination i en charmeoffensiv i Asien, der skal bruges til at forbedre Saudi Arabiens for tiden blakkede ry på den internationale scene.

Derudover skal der også indgås økonomiske aftaler på turen, som foruden Pakistan går forbi Indien og Kina. Under det to dage lange besøg i Pakistan underskrev kronprinsen handelsaftaler for godt 130 milliarder kroner.

Under statsbesøget i Kina forventes de to lande at indgå en handelsaftale på op mod 300 milliarder dollars.

