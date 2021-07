Kryptisk Trump: - Jeg kunne have et smukt liv

'Fire år mere, fire år mere, fire år mere!'

Fra talerstolen ved en konservativ politikkonference lod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump sig hylde, da han løftede en lille smule af sløret for, hvad fremtiden bringer.

Kryptisk lød det:

- Jeg kunne have et dejligt, smukt liv, og her står jeg så i Texas på en søndag, lød det ifølge CNN fra Trump, der henviste til, at Conservative Political Action Conference fandt sted i Dalls, Texas.

'Vi bliver hånet'

Samtidig var Trump ikke bleg for at anklage landets store teknologifirmaer for at have påvirket valget i 2020, hvor han tabte til demokraten Joe Biden.

- I sandhed bliver vi hånet verden over.

- Glem aldrig, at de radikale på venstrefløjen ikke er en majoritet i det her land. Vi er majoriteten, og det er ikke engang tæt, lød det fra Trump, mens tilhængerne taktfast råbte 'fire år mere' og 'USA, USA, USA'.

Mini-afstemning

Til konferencen blev der samtidig afholdt en uvidenskabelig afstemning, hvor de fremmødte kunne proklamere deres støtte til den republikaner, som de mener, skal være præsidentkandidat til valget i 2024.

Blandt 12 kandidater fik Donald Trump 71 procent af stemmerne.

På en anden plads kom guvernør i Florida Ron DeSantis med 21 procent af stemmerne.

20. januar forlod Trump Det Hvide Hus og holdt afskedstale i lufthavnen: