KU vil ekskludere medlemmer der støtter LGBT+

I et referat fra Konservativ Ungdoms forretningsudvalg, som 24syv er i besiddelse af, fremgår det, at medlemmer, der også har tilknytning til foreningen LGBT+ Danmark, fremover skal kunne ekskluderes. Man kan ikke være medlem af Konservativ Ungdom og LGBT+ Danmark på samme tid.

Det fremgår af et referat fra ungdomspartiets forretningsudvalgsmøde, som 24syv er i besiddelse af.

I en afstemning om, hvorvidt “et medlemskab af LGBT+ Danmark er foreneligt med at være medlem af KU” stemte fem ud af syv forretningsudvalgsmedlemmer nej. Når forretningsudvalget har besluttet det, så er det vedtaget, som officiel politik for Konservativ Ungdom, hvilket betyder, at folk, der er medlemmer af LGBT+ Danmark, kan ekskluderes nu.

Konservativ Ungdom holder i denne weekend landsrådsmøde på Lolland, hvor medlemmerne kan udfordre forretningsudvalgets beslutning.

24syv har ringet til KU’s formand Magnus von Dreigager, der også er byrådsmedlem i Lyngby-Taarbæk og folketingskandidat for Konservative. Han stemte nej til at LGBT+ Danmark medlemskab er forenelig med KU-medlemskab. Han meddelte, at han ikke havde tid til et interview, hverken i dag eller resten af weekenden.

24syv arbejder på at få en kommentar fra Konservatives formand Søren Pape.

