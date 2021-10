Kulturminister: Facebook-indgreb er min vigtigste opgave

Regeringen vil sætte hårdere ind mod techindustrien og i høj grad Facebook.

Det siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på en konference for organisationer og virksomheder, der er gået sammen i en alliance for bedre brug af teknologien, ifølge Politiken.

Meldingen kommer, efter at Facebook de seneste uger har været under massiv kritik for at lade skadeligt indhold finde sted på platformen uden at gribe ind.

- De massive skyggesider er kommet utrolig hurtigt, og jeg har totalt sovet i timen.

- Vi har fået giganter, som er inde i hovedet på vores børn, som skader vores trivsel og polariserer vores samtale, siger ministeren ifølge Politiken.

Hun fremhæver flere kedelige træk ved teknologien, som forskere også har dokumenteret.

Der gælder blandt andet, at algoritmen på Facebook og Instagram skubber brugerne i retning af hadefulde grupper eller grupper med misinformation om blandt andet coronavaccinen.

Desuden peger Ane Halsboe-Jørgensen på, at særligt unge og sårbare kvinder får forværret deres tilstand på Instagram med en skæv kropsopfattelse.

Hun kalder det bizart, at Facebook - med så stor indflydelse på samfundet - ikke er underlagt demokratisk kontrol.

Derfor mener hun, at det er den vigtigste opgave på hendes bord lige nu, og hun vil tage ansvar for at undersøge, hvordan det skal løses.

Regeringen har allerede taget en række initiativer, der blandt andet skal bekæmpe unfair konkurrence, manglende forbrugerbeskyttelse og ulovligt indhold på sociale medier.

Ane Halsboe-Jørgensen forventer desuden, at en ny medieaftale vil 'sikre, at vi har et troværdigt nyhedsbillede på tværs af Danmark, og at vores kilder til nyheder er til at stole på', skriver Politiken.

Derudover opfordrer hun organisationer og virksomheder til at komme med et bud på, hvordan Danmark kan værne om demokratiet på Facebook.