Kun 67 afviste asylansøgere blev sendt hjem sidste år

Antallet af afviste asylansøgere, som Danmark rent faktisk er i stand til at sende hjem, er støt faldende.

I 2017 og 2018 blev flere end 200 sendt hjem om året. Sidste år var det bare 67 afviste asylansøgere, der rent faktisk kunne sendes hjem.

Det skriver Politiken.

Ifølge stifer af Danmarks Videnscenter for Integration Rasmus Brygger resulterer det i, at afviste asylansøgere får lange ophold på udrejsecentre.

- Det er politisk legitimt, at man ønsker at udsende flere syrere, men når vi kan se, at det er ekstremt sjældent, at det kan ske, så risikerer vi at stå i en situation med hundreder, hvis ikke tusinder, af afviste asylansøgere i danske udrejsecentre, og det er der ikke nogen, der vinder på, siger han.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsstyrelsens tal var der per april 2020 1100 afviste asylansøgere i såkaldt udrejseposition.