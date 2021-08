Kun én afghaner ud af 850 fik ja

Omkring 850 afghanere ansøgte i den forgangne weekend om at få lov til at komme til Danmark via tolkeaftalen fra 2013.

Men kun en enkelt person opfyldte kriterierne til at blive evakueret fra det uroplagede land, hvor den militante islamistiske bevægelse Taliban for nylig overtog kontrollen, mens de vestlige lande er ved at trække sig ud efter 20 år.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) fortæller om en eksplosion i antallet af ansøgninger, efter at Forsvarsministeriet fredag aften i sidste uge oplyste, at det var ved at være sidste udkald, hvis man skulle på et dansk evakueringsfly ud af Afghanistan.

- Indtil 10. august havde vi fire ansøgninger liggende fra personer, som angav at have været tolke og arbejdet sammen med danske soldater. I begyndelsen af sidste uge steg tallet, og nu har vi langt over 1000 ansøgninger, siger hun.

- I sidste uge identificerede vi 36 tolke, og nu her hen over weekenden har vi ud af mange ansøgninger identificeret én, der har samarbejdet med danske soldater.

- Så mængden af ansøgninger bliver markant større, og der er alle mulige årsager til, at folk søger. Men de, der er identificeret som tolke, er meget få nu, siger Trine Bramsen.

Forsvarsministeriet oplyser, at omkring 850 personer lørdag og søndag søgte om at komme ud af Afghanistan via tolkeaftalen.

Aftalen giver afghanske tolke, der har arbejdet for det danske forsvar i Afghanistan, mulighed for at søge asyl i Danmark.

Forsvarsministeriet oplyste i beskeden fredag aften, at lørdag 21. august var sidste mulige dato for at søge, hvis man skulle have en realistisk chance for at komme ud af Afghanistan.

Trine Bramsen fortæller, at der bliver arbejdet i døgndrift i Forsvarsministeriet for at behandle de ansøgninger, der stadig kommer.

- Det positive er, at vi nu har en formodning om, at vi så har fået de tolke, der ikke har kunnet få hjælp ad anden vej, ud gennem tolkeordningen, siger hun.

Forsvarsministeren siger, at Danmark fortsat vil behandle de ansøgninger, der kommer ind, så man kan se, om det kan være relevant at give flere afghanere ophold i Danmark via tolkeaftalen.

Trine Bramsen siger, at den store mængde ansøgninger understreger den desperate situation, der er i Afghanistan, hvor mange mennesker vil ud af landet, efter at Taliban er kommet til magten.

- De har måske hørt fra venner eller familie, at der bliver evakueret til Danmark, og derfor søger de igennem de kontaktoplysninger, der er på danske myndigheder.

- Det kan man ikke fortænke folk i, de står i en rigtig svær situation. Men vi har ikke mulighed for at hjælpe dem over tolkeaftalen, den er altså for tolke, der har samarbejdet med vores danske soldater, siger hun.

Forsvarsministeriet vurderer, at omkring tre ud af fire tolke, der har arbejdet for Danmark, samt deres familier, er i Danmark.

Hvad angår den sidste fjerdedel, kan der være nogle, som endnu ikke er blevet evakueret fra Afghanistans hovedstad, Kabul.