Kurs mod forventet sejr

Cambodjas mangeårige regeringsparti, Cambodjansk Folkeparti (CPP), er angiveligt på vej mod en storsejr ved søndagens valg i landet.

Det siger partiet i hvert selv fald søndag eftermiddag lokal tid - søndag middag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi har kurs mod en jordskredssejr, siger Sok Eysan, der er talsmand for CPP, cirka to timer efter at valgstederne er lukket.

Alt er dermed tilsyneladende som ventet i det sydøstasiatiske land. Her har CPP-lederen Hun Sen i snart fire årtier siddet på magten.

Oppositionspartier har endnu en gang ikke haft nogen reel chance for at blive valgt ind i parlamentet. Politiske modstandere er blevet tvunget til at flygte fra landet, og ytringsfrihed er noget nær ikkeeksisterende.

70-årige Hun Sen er tidligere medlem af den kommunistiske guerillabevægelse De Røde Khmerer. Bevægelsen regerede på brutal vis Cambodja fra 1975 til 1979 under ledelse af Pol Pot.

Annonce:

Hun Sens parti sidder i øjeblikket på samtlige 125 pladser i Nationalforsamlingen, der er underhuset i Cambodjas parlament.

Det ventes også at være tilfældet efter søndagens valg.

Selv om der er udsigt til, at Hun Sen og hans parti beholder magten, så tyder alt på, at han inden længe vil træde tilbage og give ministerpræsidentposten videre til yngre kræfter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er således optræk til et generationsskifte, og hans ældste søn, Hun Manet, er kørt i stilling til posten som Cambodjas næste politiske leder.

At én familie tilsyneladende holder fast i magten og i øvrigt styrer Cambodja med hård hånd, har fået kritikere til at sammenligne det cambodjanske styre med det, man kender fra Nordkorea. Det skriver AFP.

Ifølge Reuters har Hun Manet kun givet få interviews til medierne, og han har ikke givet nogen hints om, hvad hans politiske visioner er for Cambodja.