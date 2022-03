Kuwaiter får forbud mod store pengegaver til danske moskéer

En person fra Kuwait er den første på forbudslisten mod donationer på over 10.000 kroner til moskéer i Danmark. Det fremgår af Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Personen hedder Rashed Bin Saad Rashed Alolaimi. Det fremgår ikke af listen, hvorfor netop han er havnet på den. Det oplyses kun, at han er født i Kuwait i 1964, og at han fortsat bor i landet.

Han figurerer også på listen over religiøse forkyndere med indrejseforbud til Danmark. Indrejseforbuddet gælder i to år fra 22. december 2020.

Den nye forbudsliste skal blandt andet forhindre, at potentielt ekstreme kræfter bruger donationer til at arbejde imod eller underminere demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder.

Det er både enkeltpersoner, en organisation eller en udenlandsk myndighed, som kan figurere på listen.

Forbuddet gælder donationer på mere end 10.000 kroner eller flere donationer, som på et enkelt år løber op i over 10.000 kroner.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) udtalte allerede tirsdag til både Berlingske og Jyllands-Posten, at listen i første omgang kun vil indeholde ét navn. Dog uden af nævne det.

- Vi skal ikke være naive. Når der doneres store pengebeløb til religiøse aktiviteter i Danmark, er det ikke for sjov. Derfor skal donationer fra antidemokratiske kræfter stoppes, før de lykkedes med at skabe splittelse og had i Danmark, siger Tesfaye til ministeriets hjemmeside.

Tesfaye har tilføjet, at flere navne løbende vil blive føjet til. Men De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti har allerede kritiseret, at listen kun indeholder ét navn til at begynde med.

DF-formand Morten Messerschmidt skriver på Twitter, at Socialdemokratiet i 2018 udtalte, at der skulle sættes en stopper for donationerne fra stater. Derfor er han ikke imponeret over, at der kun er ét navn i den første udgave.

Sidste år stemte et bredt flertal i Folketinget for loven om forbud mod modtagelse af donationer fra visse personer. Herunder også udenlandske statslige myndigheder og statsligt styrede organisationer og virksomheder.

S-regeringen og støttepartiet SF stemte for loven sammen med de borgerlige partier Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Støttepartiet Enhedslisten stemte imod. Regeringens tredje støtteparti, De Radikale, stemte hverken for eller imod lovforslaget.