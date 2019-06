Lars moonede Paludan: - Det mindste jeg kan gøre

Skolelærer Lars Peter Nielsen kom tilfældigt forbi Rasmus Paludan og besluttede sig spontant for at 'moone' partilederen

Foran valgstedet ved Vesterbros kulturhus stod Stram Kurs' partileder, Rasmus Paludan, omringet af journalister.

Rasmus Paludan taler med journalister. Foto: Anthon Unger.

Mens Paludan talte med journalisterne, så den 62-årige skolelærer Lars Peter Nielsen, der tilfældigvis kom forbi, sit snit til spontant at moone, altså at hive bukserne ned og vende sin bare bagdel mod det måske kommende folketingsmedlem.

Lars Peter Nielsen hev bukserne ned om hoften og 'moonede'. Foto: Anthon Unger.

- Manden er antidemokratisk, hans mål er borgerkrig. Jeg kan godt se , at det er en provokation, men at moone ham, det er det mindste, jeg kan gøre, lød det efterfølgende fra Lars Peter Nielsen til Ekstra Bladet.

- Hvornår kom du i tanke om, at du ville moone ham?

- Lige med det samme, da jeg kom og så alle de folk.

- At moone betyder, at man viser foragt for nogen. Er det noget, du plejer at gøre?

- Nej, naturligvis ikke, men når et psykopatisk menneske kan bruge demokratiet til egen vinding skyld, så pisser det mig af. Det gør det sgu, siger Lars Peter Nielsen.



Politiet greb ind

Iklædt en afslappet solhat, gul skjorte og shorts blev han først pågrebet af Rasmus Paludans PET-vagt og efterfølgende ført væk af politiet, der dog ikke tog ham med på stationen.

- Du skal ikke gøre det igen, hvis du ser ham (Rasmus Paludan red.). Det er sådan noget, der er lige på grænsen for, at vi tager dig med, sagde betjenten.

Politiet anholdte ikke Lars Peter Nielsen. Foto: Anthon Unger.

Selv tog den 'moonene' skolelærer hele episoden meget roligt, selvom det ikke var helt gennemtænkt.

- Jeg vidste ikke, at det var et valgsted, så havde jeg måske ikke gjort det, og det var helt spontant, forklarede Lars Peter Nielsen med et smil på læben.

Han cyklede efterfølgende hen for at afgive sin stemme på Ny Vesterbro Skole, som han havde planlagt.