Kvinde efterlyst: Mistænkt for at ville sælge Pelosi-computer til Rusland

FBI efterforsker en kvinde for at have planer om at sælge topdemokrats computer til Rusland

Midt under kaoset og urolighederne i Kongressen 6. januar kan en enkelt kvinde have haft helt andre motiver for at storme bygningen end en lang række af de andre demonstranterne.

Det er i hvert fald FBI's mistanke mod Riley June Williams fra Pennsylvania.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt USA Today.

Politiet har nemlig mistanke om, at hun bevist er gået efter at stjæle topdemokraten Nancy Pelosis computer for efterfølgende at sælge den til den russiske efterretningstjeneste.

Ifølge FBI er kvinden set på flere videoer, der er optaget i forbindelse med urolighederne, og på flere af dem tyder det på, at hun prøver at få de øvrige demonstranter til at sætte kursen mod Pelosis kontor, som er placeret i bygningen i hendes egenskab af formand for Repræsentanternes Hus.

'I videoen kan hun gentagne gange høres råbe 'ovenpå, ovenpå, ovenpå,' og hun kan ses fysisk dirigere de andre indtrængende til at fortsætte op ad trappen,' lyder det i et retsdokument fra FBI.

Kontoret skulle netop ligge ovenpå i forhold til, hvor de befandt sig på det tidspunkt.

Efterlod seddel

I forbindelse med uroen i kongresbygningen dukkede billeder op af demonstranter, der befandt sig på Nancy Pelosis kontor.

En af dem udtalte sig til medier om, at han blot efterlod en seddel, men siden viste det sig, at Pelosis computer var forsvundet.

Billede af sedlen, der blev efterladt på kontoret. Foto: Saul Loeb/AFP/Ritzau Scanpix

Og den mener FBI altså skulle være forsøgt solgt til Rusland.

Planer gået i vasken

Således har en kilde oplyst til forbundspolitiet, at Riley June Williams havde intentioner om at sende computeren til en ven i Rusland, som efterfølgende ville sælge den til den russiske efterretningstjeneste SVR.

De planer skulle dog være gået i vasken, og FBI mener derfor, at computeren stadig er i Riley June Williams' besiddelse eller er blevet destrueret.

Kvinden har foreløbig været væk i knap to uger. Hun skulle angiveligt inden da have pakket en taske og fortalt sin mor, at hun ville være væk i længere tid.

Ifølge USA Today vil Riley June Williams foreløbig blive sigtet for blandt andet at tiltvinge sig adgang til forbudt område og for voldelige optøjer i stil med de øvrige deltagere i uroen i Kongressen. Hun er foreløbig ikke sigtet for tyveri.

