Kvotekonge gav Løkke gratis ferieophold

Gav Løkke gratis ferieophold: Se kvotekongens sms'er

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen skulle på sommerferie med familien i 2016, skete det i et hus midt i Skagen, som tilhører en omstridt stor-fisker med tætte bånd til Venstre.

Flere naboer bekræfter over for Ekstra Bladet, at Lars Løkke boede i det hus, som den såkaldte kvotekonge John-Anker Hametner Larsen – ifølge det statslige ejendomsregister – har ejet siden 2013.

Ingen naboer ønsker at stå frem med navn, men flere observerede Lars Løkke i huset i ’en uges tid’, mens andre så statsminister-parret sidde ud på terrassen på stor-fiskerens ejendom.

Til Ekstra Bladet oplyser statsministeren via sin spindoktor, at opholdet var en fødselsdagsgave fra kvotekongen.

Feriehuset, som Løkke fik et gratis ophold i, var naturligvis skagensgult. Foto: Kristian B. Larsen

Der kom ellers en klar afvisning fra statsministeren, da han for nylig blev forelagt, at han ’personligt kendte kvotekonger’.

– Og så vælger jeg at overhøre den her mærkelige insinuering om, at jeg skulle kende kvotekonger. Jeg ved ikke, hvad der gemmer sig bag den upassende bemærkning, sagde Lars Løkke på et samråd i Miljø- og Fødevareudvalget 9. november.

Puttede med stramninger

Lars Løkkes sommerferie i stor-fiskerens Skagen-hus ligger midt i et omstridt forløb om problemet med mange kvoter på få hænder.

Før ferien fik Esben Lunde Larsens fiskeriministerium – ifølge Berlingske – et katalog med 16 mulige stramninger over for kvotekongerne fra Naturerhvervsstyrelsn.

Efter ferien holdt Lunde en lang række stramninger hemmelige for DF’s fiskeriordfører, Ib Poulsen, og oppositionen, hvilket senere fik Lunde fyret.

– Regeringen gjorde alt for at modarbejde de stramninger over for kvotekongerne, som flertallet ønskede, siger Ib Poulsen om forløbet i dag.

I 2012 var den politiske intention, at koncentrationen af kvoter hos nogle få fiskere skulle begrænses..

Alligevel fanger de 16 danske fiskere med flest kvoter helt op til 66 procent af alle sild, makrel og industrifisk på danske kvoter, viser en rapport fra Rigsrevisionen.

De 16 største kvotekonger er sågar samlet i bare ti selskaber.

Kvotekongernes andel af fiskeriet er samtidig steget siden 2012, hvor de 16 største fiskere 'kun' lagde beslag på 53 procent af de fangede fisk.

Læs mere i Ekstra Bladets papirudgave og på eb.dk/plus, hvor der stilles skarpt på forholdet mellem kvotekongen og statsministeren.