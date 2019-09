Labour bakker op om Corbyns brexitkurs

Den britiske oppositionsleder, Jeremy Corbyn, har fået Labour-partiets opbakning til sin brexitkurs.

Først skal partiet forsøge at vinde det næste valg, dernæst skal brexitaftalen forhandles om.

Når det er sket, tager partiet stilling til, om man ved en fremtidig folkeafstemning skal bakke op om forlade EU med en aftale eller blive i unionen.

Corbyn har været under pres fra EU-venlige dele af partiet, der vil have ham til at melde ud inden et valg, at partiet ønsker at forblive i EU.

Partiet er dybt splittet i spørgsmålet, og der var protestråb fra EU-tilhængere og jubel fra Corbyn-støtterne, da resultatet af afstemningen blev meddelt på partikongressen.

EU-tilhængerne i partiet har ønsket, at Labour omgående skal begynde at føre kampagne for, at Storbritannien skal forblive i EU.

Labours brexit-talsmand sagde på mandagens kongres, at partiet vil holde en folkeafstemning om brexit-spørgsmålet inden for et halvt år, hvis det kommer til magten efter et valg.

- En ny Labour-regering vil omgående lovgive om en folkeafstemning og holde den folkeafstemning inden for seks måneder, siger Labours brexit-talsmand, Keir Starmer.

Det er ventet, at der vil komme et valg i Storbritannien inden årets udgang.