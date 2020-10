Læge giver Trump grønt lys til offentlige arrangementer

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har torsdag færdiggjort sin behandling for covid-19.

Præsidenten har reageret 'ekstremt godt' på behandlingen og kan fra lørdag deltage i offentlige begivenheder igen.

Det oplyser hans læge, Sean Conley, i en erklæring udsendt af Det Hvide Hus torsdag lokal tid.

- Lørdag vil være dag ti siden diagnosen sidste torsdag, og baseret på holdets diagnosevurderinger forventer jeg fuldt ud præsidentens sikre tilbagevenden til offentlige forpligtelser på det tidspunkt, udtaler læge Sean Conley.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger Trump natten til fredag dansk tid i et interview med Fox News, at han måske holder vælgermøde i Florida lørdag, og at han har det 'rigtig godt'.

Præsidenten og hans hustru, førstedame Melania Trump, blev torsdag i sidste uge testet positive for coronavirus.

Dagen efter blev den 74-årige præsident flyttet fra Det Hvide Hus til militærhospitalet Walter Reed i delstaten Maryland uden for Washington D.C.

Her var han indlagt i tre dage, før han mandag aften lokal tid blev fløjet hjem til Det Hvide Hus, hvor han har opholdt sig siden.

- Siden han vendte hjem, har resultaterne af hans fysiske undersøgelser fortsat været stabile og uden nogen indikationer på, at sygdommen skulle udvikle sig, skriver Sean Conley i erklæringen torsdag.

Som følge af Trumps sygdomsforløb meddelte kommissionen for præsidentdebatter tidligere torsdag, at den næste debat 15. oktober mellem Trump og hans demokratiske modkandidat, Joe Biden, skal afholdes virtuelt.

Beslutningen er truffet 'for at beskytte alle involveredes helbred og sikkerhed', lød det fra kommissionen, der mener, at fysisk fremmøde for kandidaterne ikke er forsvarligt.

Men senere på dagen afviste Trump i et interview med Fox Business at deltage i en virtuel debat.

Han er således uenig i kommissionens vurdering af, at han vil udgøre en fare for de øvrige deltagere i debatten.

- Jeg tror overhovedet ikke, at jeg er smittefarlig, sagde Trump til Fox Business ifølge nyhedsbureauet dpa.