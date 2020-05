Læge har fået nok: Forlanger fyring efter skandale

I Storbritannien vokser presset på Boris Johnson time for time.

Den britiske premierminister er under heftig beskydning fra alle kanter, fordi han fortsat holder hånden over sin rådgiver Dominic Cummings.

Modstanden mod Johnsons seniorrådgiver er eksploderet, efter at det kom frem, at han har kørt mere end 400 kilometer på tværs af England hjem til sine forældre trods stramme rejserestriktioner.

Premierminister Boris Johnsons særlige rådgiver Dominic Cummings har ifølge britiske medier angiveligt brudt rejserestriktionerne i Storbritannien mere end én gang. Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

Cummings fastholder, at han 'ikke havde noget andet valg' for at få børnene passet, mens hans kone var syg med coronavirus.

Den forklaring falder dog ikke i god jord i Storbritannien. 15 af Johnsons konservative partikollegaer kræver rådgiverens afgang, oppositionspartiet Labour det samme og nu også en læge fra et af landets hospitaler.

Doktor Dominic Pimenta, der til dagligt arbejder med coronapatienter, truer endda med at sige sit job op inden udgangen af denne uge, hvis ikke Cummings er fortid som seniorrådgiver for premierministeren.

- Helt ærligt. Cummings spytter os i ansigtet. Hvis han ikke siger sit job op, gør jeg, siger lægen til Sky News.

- Vores sundhedspersonale har arbejdet i døgndrift for at takle udfordringerne og overholde regerings retningslinjer. Vi har brugt hundredvis af time i ekstra møder for at komme op med løsninger til gavn for patienterne. Det her er forræderi, raser Pimenta videre.

Doktor Dominic Pimenta kalder Cummings en hykler i et interview med Sky News. Privatfoto/Twitter

Boris Johnson modstår indtil videre presset for at fyre sin særlige rådgiver. Faktisk kommer det slet ikke på tale, slog han fast på et pressemøde søndag.

- Jeg tror, at han følger sine instinkter som enhver far eller forælder, og det kan jeg ikke fortænke ham i, lød det fra premierministeren.

Cummings har altså brudt de rejserestriktioner, som han selv har været med til at udstikke. da han besøgte sine forældre, kunne Johnson blot erkende.

Men flere hævder samtidig at have set Cummings på Barnard Slot tæt på Durham, efter han ellers var hjemvendt til London fra sine forældre.

Det har har den britiske premierminister endnu ikke forholdt sig til.

