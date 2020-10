Læge: Trump har det godt

Præsident Donald Trump har det 'rigtigt godt'. Det siger hans læge, Sean Conley, lørdag udenfor Walter Reed Hospital.

Conley siger, at han er 'ekstremt tilfreds' med de fremskridt, Trump gør.

Præsidenten har været feberfri i 24 timer og har ikke brug for at få tilført kunstig ilt. Han har ikke problemer med at trække vejret, lyder det.

Også førstedame Melania Trump har det godt på trods af sin corona-smitte, lyder det fra Sean Conley.

Trump har sagt til lægerne, at han selv føler, at han har det så godt, at han kan forlade hospitalet i dag.

Præsident Trump og hans hustru blev torsdag aften lokal tid testet positiv for coronavirus.

Fredag blev den 74-årige præsident flyttet fra Det Hvide Hus til militærhospitalet Walter Reed i delstaten Maryland uden for forbundshovedstaden, Washington D.C.

Sean Conley sagde på det tidspunkt, at den coronasmittede præsident blev flyttet til hospitalet 'ud fra et forsigtighedsprincip'.

