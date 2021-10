Læger om nærhospitaler: De løser intet i fremtid med ældreboom

Regeringen har onsdag foreslået, at der rundt i landet skal oprettes mellem 13 og 20 nærhospitaler.

Hos Lægeforeningen mener formand Camilla Rathcke ikke, at det er svaret på, at der i fremtiden vil være et boom af ældre, som har brug for behandling i sundhedsvæsenet.

- Sygehusene vil sande til i, at der kommer flere ældre, og flere med kroniske sygdomme, og det vil ikke være muligt at gøre det hele på hospitalerne.

- Derfor skal vi have flyttet opgaver væk fra sygehusene til et sted, hvor vi stadig kan holde kvaliteten, siger hun.

Der er i dag omkring 280.000 over 80 år. I 2030 vil tallet være 431.000, og i 2050 ventes der at være over 600.000. Det viser en befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik.

Det vil betyde flere opgaver til sygehusene, og problemet i regeringens udspil er ifølge Camilla Rathcke, at det bliver sygehusene, som skal stå for at drive nærhospitalerne - herunder bemanding.

Hun mener i stedet, at man skulle se på, om opgaverne skulle ligge ude hos de praktiserende læger og speciallæger eller i regi af kommunerne. Det vil kræve, at man politisk arbejder på få flere praktiserende læger i almen medicin.

- Vi mener ikke, at løsningen på det her er flere mursten, siger Camilla Rathcke.

Hun mener desuden, at begrebet nærhospitaler er misvisende, fordi der ikke vil være tale om, hvad de fleste forstår af betydningen hospital.

- Det er nærmere sundhedshuse, og det er ikke steder, hvor man kan blive akut tilset og indlagt og møde læger med forskellige specialer.

- Det er diagnostik, test og kontroller i dagtimerne. Der er ikke tale om et hospital i ordets betydning, og det kan på potentielt skabe forvirring og skuffelse hos borgerne, siger hun.