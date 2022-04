Lægger sig fladt ned efter oligark-brøler

Carl Valentin skulle ikke have kaldt Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, for oligark. Det skriver han i et Facebook-opslag, efter han er blevet mødt af heftig kritik

Onsdag skrev folketingsmedlem Carl Valentin (SF) et opslag på Facebook, hvor han kaldte det 'sygt og uretfærdigt og udtryk for et økonomisk system, der tillader overklassen at blive ekstremt rige på de manges hårde arbejde', at Anders Holch Povlsen er god for 92,6 milliarder kroner.

Opslaget slutter med: 'Ja, der findes også oligarker i Danmark.'

Og det var måske ikke det bedste ord at bruge 'i disse tider, hvor Putins bomber regner ned over Ukraine, og debatten om de russiske oligarker er på sit højeste'. Det erkender Valentin i et nyt Facebook-opslag torsdag aften, hvor han skriver, at han har fejllæst situationen efter at have modtaget voldsom kritik for sit ordbrug.

'Det var dumt af mig'

Han skriver, at Holch Povlsen ikke er en russisk oligark, og at rigmanden ikke har begået nogle af de uhyrligheder, som flere russiske oligarker senere er blevet kendt for.

'Det var derfor også dumt af mig at kalde manden for oligark. Og det irriterer mig grænseløst i dag, fordi det endte med at skygge for den debat, jeg faktisk forsøgte at starte, nemlig om den ekstreme koncentration af magt og midler, der foregår i disse år. Og som man jo også kan se, at jeg skriver om, hvis man faktisk læser min status,' skriver Carl Valentin i sit opslag.

Han skriver, at der er flere årsager til, at han skrev, som han gjorde, men at det nok primært skyldes, at ordet oligark er ét, han har brugt i årevis og 'længe været bekendt med det som en betegnelse for rige, magtfulde personer - også i den vestlige verden'.

Oligarkiske tilstande

Valentin skriver, at han mener, at der er ved at opstå oligarkiske tilstande i vores del af verden - 'ikke bare pga. enkeltindividers gøren og laden, men pga. et kapitalistisk system, hvor vi tillader de få at blive voldsomt rige på andre menneskers arbejde'.

Og det er det, der ligger til grund for ordvalget.

'Min brug af ordet 'oligark' kom som en reaktion på, at jeg finder denne udvikling ekstremt farlig, og jeg kan allerede nu se, hvad den gør ved vores demokratier. Og jo mere vi lader få, rige individer (typisk mænd) få mange flere midler, end det nogensinde på nogen som helst meningsfuld måde er muligt at bruge, jo mere lader vi kapitalismen undergrave vores demokratier,' skriver Valentin.

Da Holch Povlsen var den rigeste dansker på Forbes' nyligt publicerede liste over verdens rigeste mennesker, var Carl Valentins opslag ifølge eget udsagn 'ikke tænkt som et personangreb, men nærmere som en reaktion på et systemisk problem,' som Holch Povlsen blev et symbol på.

I skrivende stund har næsten 3500 mennesker reageret på opslaget, hvor Holch Povlsen kaldes oligark, og mange af de 884 kommentarer kritiserer opslaget. Ifølge Valentin blev nogle af kommentarerne så grove, at han for første gang i sit liv har lukket kommentarsporet.

Nedenfor kan du læse hele Carl Valentins Facebook-opslag.