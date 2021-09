Lækket samtale afslører: Biden pressede på for at ændre synet på kampen mod Taliban

En opsigtsvækkende udskrift fra en telefonsamtale mellem Joe Biden og den tidligere afghanske præsident Ashraf Ghani har set dagens lys.

I samtalen, som fandt sted 23. juli - altså inden magten i Afghanistan blev overtaget af Taliban - diskuterer de to mænd situationen i landet.

Her lader Joe Biden forstå, at der er brug for at ændre omverdens opfattelse af, hvordan bekæmpelsen af Taliban går - uanset, hvordan virkeligheden ser ud.

- Som du ved, tror jeg, at opfattelsen rundt omkring i verden og i dele af Afghanistan er, at kampen mod Taliban ikke går godt, lyder det fra den amerikanske præsident.

- Og der er brug for, uanset, om det er sandt eller ej, at vise et andet billede.

Lækket samtale

Udskriften blev offentliggjort tirsdag af nyhedsbureauet Reuters, som er kommet i besiddelse af den gennem en anonym kilde.

Nyhedsbureauet har også lyttet til en optagelse af samtalen, hvori Joe Biden opfordrer den tidligere præsident til at lade sin forsvarsminister udarbejde en strategi for kampen mod Taliban. Gør han det, vil Afghanistan få mere hjælp af USA, 'og USA's allierede og folk i USA vil ændre deres opfattelse af, hvordan det går'.

Han opremser herefter en lang række måder, hvorpå USA vil fortsætte med at hjælpe regeringen i Afghanistan, hvis der altså kommer en strategi på plads.

- Vi vil fortsætte med at kæmpe hårdt, både diplomatisk, politisk og økonomisk, for at jeres regering ikke kun overlever, men varer ved og vokser. For det er åbenlyst i det afghanske folks interesse, at I lykkes, og at du leder landet, siger han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Joe Biden og Ashraf Ghani. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

'Ligner en tabersag'

Endnu engang understreger Joe Biden derefter vigtigheden af, at Ashraf Ghani lykkes med at få ændret omverdens opfattelse af situationen i Afghanistan.

- Jeg ved ikke, om du er klar over det, men jeg tror virkelig, at den dominerende opfattelse rundt omkring i verden er, at det her ligner en tabersag, siger Biden og opfordrer Ghani til at samle en række ministre og sætte en 'militærmand' i spidsen for kampen mod Taliban.

- Det vil ændre folks opfattelse, og det vil forandre en hel del, tror jeg, siger den amerikanske præsident.

15. august - lidt over tre uger efter, at telefonopkaldet mellem Biden og Ghani fandt sted - trængte Taliban ind i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Samme dag flygtede Ashraf Ghani ud af landet.