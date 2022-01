Lærerforening: 0. klasse bør selvtestes

Når skolerne onsdag 5. januar åbner dørene for landets skolebørn efter en forlænget julenedlukning som følge af høj coronasmitte, skal alle eleverne testes - bortset fra 0. klasse.

Og det har mange lærere svært ved at se logikken i, da de ikke har fået et sundhedsfagligt argument for beslutningen. Danmarks Lærerforening mener, at beslutningen bør ændres snarest.

- Det har jeg svært ved at se meningen med. Alle klasser burde være omfattet, og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor man har undladt at lade børnehaveklasserne være omfattet af to ugentlige test, siger formand Gordon Ørskov Madsen.

- Jeg synes slet ikke, at det giver mening, så det bør man da lave om.

Lærerforeningen har ikke fået en begrundelse for, at 0. klasse, som også er kendt som børnehaveklasserne, ikke er med.

- Nej, vi har slet ikke hørt nogen forklaring på, hvorfor man har undladt at tage børnehaveklasserne med. Så dermed forekommer det endnu mere mærkværdigt, at de ikke er det, når der ingen forklaring er.

Danmarks Lærerforening har ifølge formanden fået henvendelser fra medlemmer, som er bekymrede og uforstående.

- De går på uforståenhed og bekymring over, at det kan medvirke til, at man i børnehaveklasserne ikke holder tilstrækkelig meget øje med smitten, siger Gordon Ørskov Madsen.

Hverken myndighederne eller regeringen kunne på et pressemøde tirsdag svare på, hvorfor 0. klasse ikke er omfattet.

I et mailsvar efterfølgende skriver Sundhedsstyrelsen:

- Sundhedsstyrelsen har udelukkende rådgivet om ikke at tage 0.-klasserne med, da det generelt er svært at teste de mindre børn, og at 0.-klasserne stadig er så nye i skolen, at ugentlige test blev vurderet til at udgøre en ekstra belastning for deres trivsel og skoleoplevelse.

Styrelsen understreger samtidig, at også elever i 0. klasse skal testes og blive hjemme, hvis de er syge eller har symptomer på covid-19.