Lagde du mærke til denne detalje i Repræsentanternes Hus?

Demokraterne fik en bestemt påtale om ikke at juble i Repræsenternes Hus, efter at det blev offentliggjort, at Donald Trump står overfor en rigsretssag

Til trods for at man formand for Repræsentanternes Hus og samtidig en glødende demokrat, så skal der være orden i sagerne, når man svinger hammeren og offentliggør, at præsident Donald Trump står foran en rigsretssag.

Således udbrød Demokraterne i jubel, da stemmetallet blev læst op af formand, Nancy Pelosi, men det gad hun ikke høre på

Med et hurtigt og bestemt blik fik hun dødsstilheden til at indfinde sig i rummet med det samme.

Trods nederlag: Trump er sikker på at blive frifundet i rigsretssag

Nederlag

Donald Trump står altså overfor en rigsretssag i det amerikansk Senat. Men det er han slet ikke bekymret for.

- Det føles ikke som om, at vi er ved at blive stillet for en rigsret, sagde Trump ifølge det amerikanske medie CNN, hvilket førte til store klapsalver til et vælgermøde i Michigan.

- Med dagens ulovlige, forfatningsstridige og partipolitiske afstemning om en rigsretssag erklærer Demokraterne deres dybe had og foragt for den amerikanske vælger.

I virkeligheden kan meget tyde på, at Donald Trump heller ikke har det store at frygte. For selv om han tabte med stemmetallet 229 for og 198 imod, så har han og Republikanerne stadigvæk flertallet i Senatet.

For at Trump kan afsættes, kræver det to tredjedeles flertal - altså at mindst 67 af Senatets 100 medlemmer for.

Da republikanerne sidder på godt halvdelen af pladserne i Senatet, vil det betyde, at en række republikanere skal vende Donald Trump ryggen, og det vil næppe ske.